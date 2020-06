Élections de l’ACF en novembre : l’échéancier bientôt dévoilé

Le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Denis Simard, a précisé que, COVID-19 ou pas, ces élections se feront en personne dans les différentes communautés.

Il a aussi mentionné que l’échéancier sera dévoilé la semaine prochaine, soit après des discussions lors de l'assemblée des députés communautaires, qui aura lieu en fin de semaine.

Les élections seront essentiellement identiques [aux dernières élections]. Ce qui va changer, ce sont les dates. On va travailler avec les députés pour voir quel est le meilleur moment pour s’assurer de ne pas être en concurrence avec d’autres événements de la communauté fransaskoise.

La date exacte des élections n’a pas été choisie, mais elles auront lieu en novembre.

Une partie des personnes connectées pendant l'AGA de l'ACF du 17 juin 2020. Photo : Capture d'écran

Par ailleurs, après avoir mentionné la possibilité de se porter candidat à sa propre succession, Denis Simard a confirmé sa décision lors de l’AGA de mercredi.

Il estime que cela s’inscrit dans une logique de continuité : On a tellement fait de travail sur la refonte des statuts et règlements, des politiques administratives, des règlements électoraux, que ce prochain mandat me permettrait de finaliser tout le travail qui a été encouru , dit celui qui se sent toujours inspiré .

Un nouveau règlement électoral mis en place par l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise vise à prévenir les confusions et à éviter une situation semblable à celle de 2017 où l’élection de Denis Simard avait été entachée par une contestation qui s’était réglée devant les tribunaux.

Très bonne relation avec le gouvernement

Lors de l’ AGAassemblée générale annuelle , Denis Simard a présenté son rapport annuel qui faisait mention de sa très bonne relation avec Todd Goudy, responsable des affaires francophones au sein du gouvernement de la Saskatchewan.

Il s’est d’ailleurs félicité des liens noués avec la province, affirmant que cela a permis d’obtenir certains financements.

Avec les informations de Nicolas Duny