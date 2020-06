Il faut cesser de confiner les aînés dans les CHSLD, disent des gériatres

Des gériatres tirent la sonnette d’alarme sur la situation des aînés dans les CHSLD et en résidence et demandent que l’on cesse de les maintenir enfermés. Il y va de leur santé physique et mentale, expliquent-ils dans une lettre ouverte signée par 67 médecins.

Ils se disent préoccupés de la dureté des mesures de confinement implantées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et qui continuent de s’appliquer à leur endroit et compromettent sérieusement leur santé et leur bien-être .

Nos collègues du réseau de la santé et nous sommes témoins des conséquences délétères des mesures de confinement sur la santé physique et psychologique des personnes âgées, ce qui soulève chez nous de grandes inquiétudes. Extrait de la lettre des gériatres

Les signataires rappellent que les visites sont interdites dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les autres résidences pour aînés depuis le 14 mars.

Depuis l’adoption de ces mesures de confinement, disent-ils, seulement deux adoucissements ont été annoncés par le gouvernement, soit l'autorisation accordée le 5 mai aux résidents des résidences privées pour aînés RPA sans aucun cas de contamination de sortir à l’extérieur sans supervision ainsi que celle accordée le 11 mai dernier relativement à la visite des proches aidants.

Des personnes âgées sont confinées à leur chambre, jusqu’à 24 heures sur 24, depuis trois mois maintenant, et ce, qu’elles soient infectées par le virus ou non , affirment les signataires, ajoutant que le recours à des mesures de contention physique, environnementale et médicamenteuse est désormais fréquent .

Les gériatres et les autres signataires mettent garde contre les conséquences d’un tel confinement chez les personnes âgées en citant l’exemple de l’isolement social et l’immobilisation aux effets néfastes autant sur leur santé physique, psychologique que cognitive .

Pistes de solution

Au-delà du constat, les signataires de la lettre ouverte recommandent entre autres d’autoriser la visite d’au moins un proche pour tous les résidents, dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, d'autoriser aussi des sorties supervisées à l’extérieur et d'interdire que des aînés soient enfermés 24 heures sur 24 dans leur chambre.

Ils proposent aussi des mesures de réparation comme le soutien psychologique ou psychiatrique et la mise sur pied d'équipes multidisciplinaires, dont la mission serait d’élaborer un plan de réhabilitation pour les personnes âgées, de les soigner, de les stimuler et de leur apporter du réconfort .