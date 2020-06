Le financement d'urgence aux garderies reconduit jusqu'à la fin août

La province a dépensé 150 millions de dollars depuis le mois d'avril pour aider à couvrir les coûts des garderies ouvertes et fermées et affirme qu'environ 90 % de celles qui y sont admissibles ont reçu le soutien financier.

L’objectif principal est de s’assurer de maintenir autant de places en garderie disponibles que possible alors que la relance économique s’entame, explique la ministre responsable des soins aux enfants, Katrina Chen.

Beaucoup de garderies fermées continuent de payer des frais, comme le loyer et l'électricité, et nous devons nous assurer qu'elles pourront reprendre du service lorsque les parents retournent au travail , soutient Katrina Chen.

Le financement sert également à mettre en place des mesures d'hygiène et de distanciation physique renforcée.

La conseillère municipale d'Esquimalt, Megan Brame, tient une garderie. Je vais faire venir quelqu'un pour nous aider à nettoyer, afin que le personnel puisse se concentrer sur les enfants , dit-elle.

La retour progressif des enfants en garderie lui permet de résoudre les problèmes et d'apprendre les mesures d'hygiène de la manière la plus sécuritaire possible .

La province exige que les exploitants utilisent le financement excédentaire pour fournir aux éducateurs des augmentations salariales temporaires ou d'autres compensations, comme de la formation et des avantages sociaux.

