COVID-19 : les dirigeants de l’île Manitoulin veulent créer des centres d’isolement

Les discussions à ce sujet ont occupé une partie importante de la septième réunion hebdomadaire du comité de coordination de la COVID-19 sur l’île.

Les dirigeants se sont engagés à recenser les logements de leur communauté respective qui pourraient être disponibles à cette fin et à solliciter l’avis de professionnels de la santé.

Les maires et chefs autochtones ont également discuté de la nécessité de créer des centres de soins qui accueilleraient les patients qui ont des symptômes modérés et qui ont besoin de plus de temps et d’aide pour se rétablir.

Les communautés de l’île vont par ailleurs se coordonner pour acheter des fournitures liées au COVID-19, telles que des produits désinfectants ou des équipements de protection individuelle.

Selon les données les plus récentes de Santé publique Sudbury et districts, l’île Manitoulin ne compte aucun cas actif de la COVID-19.