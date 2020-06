Hôpital de Campbellton : des employés ne se sentent pas en sécurité

Ce n’est pas sécuritaire. Je ne me sens pas en sécurité , affirme l’une de ces personnes au sujet des conditions de travail dans l’hôpital touché par une éclosion de COVID-19.

CBC/Radio-Canada accepte de pas identifier ces travailleurs qui disent avoir prévenus par le Réseau de santé Vitalité de ne pas parler aux médias.

Vitalité a indiqué mercredi que dix employés de cet hôpital qui ont contracté la COVID-19 sont en isolement à domicile et que 31 autres employés sont aussi en isolement chez eux par précaution. Plusieurs services de l’hôpital, dont celui des urgences, sont fermés pour cette raison depuis samedi.

La présence de la maladie dans l’hôpital pousse des employés à remettre en question l’efficacité des mesures prises pour réduire les risques de contagion. Ils disent qu’on a refusé d’améliorer leur sécurité lorsqu’ils prodiguent des soins à des patients souffrant de la COVID-19.

Selon ces employés, les procédures actuelles comportent un risque de propager le coronavirus dans l’établissement. Ils craignent aussi de l’apporter chez eux malgré eux et de contaminer leur famille. Je ne veux pas voir mes enfants combattre ce virus , affirme l’un d’eux.

Ils disent que la majorité du personnel de l’hôpital partage leurs préoccupations.

Les trois employés décrivent les mêmes procédures qui leur semblent problématiques, dont les suivantes :

le personnel de l’unité COVID-19 et les autres employés de l’hôpital rangent leurs effets personnels dans le même vestiaire;

le personnel de l’unité COVID-19 se voit refuser des vêtements de protection personnelle qui recouvrirait leur chevelure et leurs pieds et qui réduirait, selon eux, les risques de contagion;

le personnel de l’unité COVID-19 doit prendre ses pauses dans un petit local où il est impossible de respecter l’éloignement physique de 2 mètres, un local que fréquentait, selon eux, au moins un collègue qui a contracté la maladie;

le personnel de l’unité COVID-19 a été affecté à d’autres unités de l’hôpital après avoir soigné des patients;

jusqu’à la semaine dernière, il n’y avait aucune vérification de l’état de santé des employés à leur arrivée au travail, comme la prise de leur température;

des employés de l’hôpital disent qu’on leur a refusé un usage élargi des masques médicaux N95 lorsqu’ils en ont fait la demande.

La situation a toutefois changé pour deux de ces préoccupations. Les employés peuvent prendre leur pause dans un plus grand local et Vitalité signale que le personnel de l’unité COVID-19 n’est plus affecté à d’autres départements de l’hôpital depuis la semaine dernière.

« Tout est en place », selon Vitalité

Les représentants de Vitalité ont répondu à une question de Radio-Canada sur la protection personnelle des employés de l'Hôpital régional de Campbellton, mercredi, durant une conférence de presse.

Selon la vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, toutes les mesures appropriées sont en vigueur dans l'établissement.

Je peux vous assurer que tout est en place , a déclaré la Dre Desrosiers. Tous les processus et les équipements sont respectés et c’est la responsabilité d’un peu tout le monde d’être vigilant dans la façon de respecter les plans et les directives. Alors, ce n’est pas facile. Il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique, et je vous dirais que c’est à ce niveau là qu’il y a eu certaines brèches et qui a pu causer l’éclosion.

Le Réseau de santé Vitalité ne manque pas de masques médicaux N95, selon le PDG Gilles Lanteigne. Photo : Radio-Canada

Les masques médicaux N95 sont disponibles pour les employés dans les circonstances appropriées, selon elle.

Les masques N95 sont recommandé par nos experts à l’interne et les experts canadiens pour des manoeuvres qui génèrent des aérosols. Cette liste de manoeuvres est bien connue et les endroits où ces manoeuvres ont lieu, nous fournissons les masques N95 , a souligné la Dre France Desrosiers.

Aucune pénurie de masque médical n’est à craindre non plus, a ajouté le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne.

À ce niveau-là, je vous dirais qu’il n’y a pas de problème d’inventaire. On publie régulièrement nos inventaires et pour le nombre de jours qu’on peut prévoir à l’avance. Même si au début, ça pu être un enjeu au Nouveau-Brunswick et ailleurs, parce que tout le monde voulait s’approvisionner, il n’y a aucun problème. On en a pour des semaines, des mois d’avance, et comme le Dre Desrosiers le disait, toutes les normes canadiennes de la santé publique sont respectées à la lettre , a expliqué Gilles Lanteigne.

Avec des renseignements de Serge Bouchard, de Radio-Canada, et de Colin McPhail, de CBC