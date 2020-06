Des résidents sont entrés dans la chambre d’une résidente atteinte de la COVID-19 dans un foyer à Ottawa

Les images partagées avec l’émission The Fifth Estate de CBC montrent des lacunes dans la lutte contre les infections et donnent un aperçu de la façon dont le centre de soins Madonna Care Community, l'une résidences les plus durement touchées de l'Ontario, a réagi à la crise.

Madonna Care a l'un des taux d'infection de coronavirus les plus élevés de la capitale nationale. Quatre-vingt-dix-sept des 160 résidents de la maison ont contracté la COVID-19. Près de la moitié d'entre eux en sont morts.

Stephanie Kocielski a installé une caméra dans la chambre de Beverly Peterson, sa mère de 73 ans, un jour avant que la province n'interdise l’accès aux visiteurs non essentiels. L’équipe de gestion de la résidence était au courant qu’une caméra y était installée.

C'est horrible. Horrible , a déclaré Mme Kocielski, en colère suite à ce qu'elle a vu.

Stephanie Kocielski demande une augmentation des effectifs à Madonna Care Community après que 157 résidents et employés ont été infectés par le coronavirus. Photo : Radio-Canada / Jean-François Benoit

Ma mère est atteinte de démence, elle ne peut pas parler d'elle-même et elle a un problème d'audition. [...] Je veux être sa voix. Stephanie Kocielski

Une épidémie de COVID-19 a été déclarée à la résidence Madonna Care le 6 avril.

Une vidéo examinée par The Fifth Estate le 23 avril montre quatre résidents errant dans la chambre de Mme Peterson, avant qu'elle ne soit testée positive à la COVID-19. Dans la plupart des cas, Mme Peterson n'était pas dans la pièce.

À l'époque,la résidence de soins d’Ottawa avait plus de 30 cas de la COVID-19 parmi ses résidents. Trois personnes sont décédées et quatre membres du personnel ont été testés positifs.

À 14 h 21 le 23 avril, un vieil homme entre dans la chambre de Mme Peterson, attiré par la couverture sur son lit. L'homme retire la couverture, monte dans le lit et s'y blottit. Puis il tousse sur la couverture avant de s'endormir. Quinze minutes plus tard, le personnel trouve l'homme, le réveille et le sort de la pièce.

Voyez une vidéo des résidents qui entrent dans la chambre d'une autre résidente au Madonna Care Community :

Consulter sous forme de texte Vidéo de la chambre d'une résidente de Madonna Care Community.

Deux heures plus tard, une femme entre et réorganise les bibelots sur la table de nuit de Mme Peterson puis s'en va. Cinq minutes après cela, une autre résidente, à l'aide d'une marchette, traverse la pièce pour regarder par la fenêtre.

Peu avant 18 heures, un autre homme entre et s'assoit sur le lit pendant plusieurs minutes. Mme Peterson ne sait pas qu'il est là parce qu'il a le dos tourné.

Il y avait un homme dans le lit de ma mère qui toussait sur ses oreillers et ses couvertures et sa literie n'a pas été changée , a déclaré Mme Kocielski, qui a regardé tout cela se dérouler depuis son téléphone portable. Je me suis dit : "Oh mon Dieu, elle va sûrement tomber malade".

Le 26 avril, trois jours après que les résidents soient entrés dans sa chambre, Mme Peterson a été déclarée positive pour la COVID-19.

Réponse de l'entreprise

Dans un courriel, Sienna Living, la société propriétaire de Madonna Care, a déclaré que dès qu'un résident présente des symptômes pseudo-grippaux, il est placé en isolement et surveillé de près par notre équipe, tel qu’exigé par nos protocoles d'infection et de contrôle .

La réponse de Sienna Living n'a pas spécifiquement abordé la question des résidents errants. La société a également refusé une demande d'entrevue.

L'entreprise, qui possède 70 foyers pour personnes âgées au Canada, a déclaré avoir suivi toutes les directives de santé publique en matière de dépistage.

Les images partagées avec CBC montrent des lacunes dans la lutte contre les infections au centre de soins Madonna Care Community. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

La sécurité de nos résidents et des membres de notre équipe est notre priorité numéro 1. Tout au long de la pandémie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et le gouvernement pour mettre en œuvre tous les précautions, protocoles et directives nécessaires pour protéger les membres de notre équipe et les résidents , peut-on lire dans la déclaration de l'entreprise.

Sienna Living a également déclaré que les draps sont changés, avec des bains au moins une fois par semaine, et tout ce qui est visiblement souillé est changé, quelle que soit la fréquence .

Mais ce n'est pas ce que les enregistrements de Mme Kocielski semblent montrer.

Des images supplémentaires examinées par The Fifth Estate montrent plusieurs résidents errer dans la chambre de Mme Peterson et dormir sur son lit alors qu'elle était toujours atteinte du coronavirus.

Cela s'est produit malgré un mémorandum publié par le Ministère des Soins de longue durée de l'Ontario au début du mois de mars selon lequel les résidents souffrant de maladies respiratoires ou de fièvre devraient être isolés.

Mme Kocielski a également déclaré avoir appelé au Madonna Care Community et demandé que les draps soient changés lorsqu'elle a vu l'homme faire la sieste sur le lit de sa mère. Elle a déclaré que les images semblaient montrer que la couverture sur le lit et la taie d'oreiller n'avaient été enlevées que trois semaines plus tard, soit le 12 mai.

Mme Kocielski a déclaré que le personnel n'avait changé les draps de sa mère que deux fois en plus de 90 jours.

Nous avons remarqué dès le début qu'ils semblent manquer de personnel. Les préposés aux bénéficiaires et les infirmières semblaient être débordés , a déclaré Mme Kocielski.

Beverly Peterson, à gauche, est la mère de Stephanie Kocielski et une résidente du foyer de soins de longue durée Madonna Care Community. Photo : Gracieuseté : Stephanie Kocielski

Elle a remarqué que les travailleurs passaient très peu de temps dans la chambre et qu'il y avait des moments où personne ne surveillait sa mère pendant la nuit.

Apogée du virus

Le 26 avril, les ambulanciers paramédicaux ont testé tous les résidents et le personnel de la maison. Les tests de surveillance ont révélé que le virus se propageait rapidement.

Soixante et un résidents ont été infectés, ainsi que 27 employés. Le nombre d'infections du personnel était sept fois plus élevé que la semaine précédente. À la fin du mois, le nombre de morts à Madonna Care était passé à 15.

Mme Kocielski a enregistré des centaines d'heures de vidéo sur plus de trois mois.

D'autres images consultées par CBC montrent des 'employés portant uniquement un masque chirurgical lorsqu'ils se tenaient près de sa mère. Dans un cas, une travailleuse touche sa mère sans gants. Le personnel soignant ne porte l’équipement de protection complet qu'après que Mme Peterson ait été déclarée positive.

La mère de Mme Kocielski s'est remise de sa maladie, mais Stephanie Kocielski a déclaré qu'elle n'était pas certaine que la résidence Madonna Care serait en mesure de gérer seule la prochaine vague de la pandémie.

Je veux que les gens se méfient. Je veux que les gens aident à changer les choses. Je pense que le gouvernement doit prendre en charge les foyers de soins de longue durée , a-t-elle déclaré.

Qu'est-ce qui a mal tourné dans toutes ces maisons à but lucratif?

L'épidémie de COVID-19 à Madonna Care Community, qui a commencé début avril, a duré 64 jours.

Selon Santé publique Ottawa, au cours de cette période, 157 résidents et employés ont été infectés. Quarante-neuf personnes sont décédées, dont deux préposés.

Des dizaines de familles en Ontario se sont jointes à un recours collectif contre Sienna Living et Revera, une autre entreprise qui possède et gère des maisons de retraite, alléguant de la négligence. Le procès n'a pas encore été certifié.

L'épidémie à la résidence Madonna Care s'est terminée le 8 juin.

L'Ontario a assoupli les règles en cas de pandémie et les établissements de soins de longue durée sans COVID-19 peuvent commencer à accepter de nouveaux résidents.

Avec les informations de Judy Trinh.