Jour de grève en service de garde en milieu familial en Outaouais

Les responsables de service de garde (RSG) en milieu familial affiliées à la CSN tiennent une journée de grève partout au Québec. Leur objectif est de dénoncer un abandon du réseau par le gouvernement, peut-on lire dans un communiqué de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

Plus de 3000 services de garde seront donc fermés pour la journée. Différentes actions de mobilisation seront organisées dans toute la province. Les services de garde en Outaouais sont donc fermés.

Selon le communiqué toujours, au cœur du litige, une négociation qui ne va nulle part, un exode massif des RSGresponsables de service de garde et une fermeture totale du gouvernement envers l’amélioration des conditions de travail des milliers de femmes qui composent le réseau .

En Outaouais, il y aura une manifestation automobile dès 13 h. Le convoi de voitures partira du centre commercial les Galeries de Buckingham et se terminera devant le bureau du ministre de la Famille Mathieu Lacombe, au 564 avenue de Buckingham.

Le bureau de circonscription du député de Papineau et ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Là, il commence à être minuit moins une et on se demande ce qu’attend le gouvernement pour lancer un signal de soutien et de valorisation de notre travail. Les faits ne mentent pas : depuis le début de l’année, ce sont des centaines de services de garde qui ont fermé. écrit Karine Morisseau, porte-parole des RSG pour la CSN dans le communiqué.

Casse-tête pour les nombreux parents en cette journée de grève. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Notre réseau accueille normalement plus de 90 000 enfants au quotidien, et cela constitue un service essentiel pour les parents partout au Québec. Est-ce que le gouvernement pellette par en avant et attend de se retrouver avec une pénurie massive, comme ça a été le cas pour les préposés aux bénéficiaires en CHSLD ? , ajoute Mme Morisseau.

De son côté, Daniel Roy, vice-président régional de la FSSS-CSN soutient que les RSGresponsables de service de garde travaillent plus de 55 heures par semaines pour répondre aux besoins de parents.

Lorsqu’on tient compte de l’ensemble des dépenses nécessaires pour assurer le service de qualité qu’offrent les RSGresponsables de service de garde , nous obtenons une rémunération sous le salaire minimum. Il n’est donc pas étonnant que, depuis le mois de mars, il y a eu 150 milieux familiaux qui ont fermé, et cela s’ajoute aux 600 milieux qui étaient déjà fermés depuis janvier , commente M. Roy par voie de communiqué.

Le syndicat confirme que les négociations reprendront jeudi soir.

D’autres journées de grève pourraient être déclenchées, selon l’état des pourparlers.