Vaccination obligatoire au N.-B. : le projet de loi est prêt pour le vote final

Le projet de loi controversé sur la vaccination obligatoire des élèves dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick a été approuvé par un comité de députés et renvoyé à l’Assemblée législative pour être soumis à la dernière lecture et au vote.

Le comité a approuvé le projet de loi mercredi après-midi lors d’un vote oral. C’était une étape importante pour ce document qui a provoqué un vif débat public et entraîné les critiques d’un petit groupe de militants qui s’est présenté plusieurs fois à l’Assemblée législative pour s’y opposer.

On ignore si la troisième lecture et le vote définitif auront lieu jeudi, quand ce sont les partis d’opposition qui déterminent les travaux. De plus, le nombre d’heures pendant lesquelles les députés siègent a été réduit par mesure de précaution dans le contexte de la COVID-19.

Après le vote du comité de députés, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a dit espérer que le résultat du vote définitif soit clair .

Si la loi est adoptée, elle entrera en vigueur en 2021

Si le projet de loi est adopté, les enfants non vaccinés pour toute autre raison que médicale ne pourront aller à l’école publique à compter de l’automne 2021. Les opposants à cette mesure jugent que c’est une atteinte aux droits des parents.

Rien n’assure toutefois que le projet de loi sera adopté parce qu’un comité de députés l’a approuvé. Les quatre partis politiques représentés en Chambre permettent à leurs députés de voter à leur guise à ce sujet.

Durant les travaux du comité de députés, mercredi, le chef du Parti vert, David Coon, a vu ses homologues des autres partis rejeter ses trois tentatives de modifier le projet de loi.

Selon David Coon, il n’y aucune preuve que les taux de vaccination sont faibles au point de compromettre l’immunité collective. La troisième modification qu’il proposait visait à faire en sorte que la loi ne soit en vigueur que si le médecin hygiéniste en chef jugeait cela nécessaire.

Un taux de 95 % pour une immunité collective

Selon Dominic Cardy, il faut un taux de vaccination de 95 % pour assurer l’immunité collective, c’est-à-dire pour éviter qu’une maladie infectieuse couverte par le vaccin se répande parmi les élèves. Le but est aussi de protéger les élèves qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales valides.

David Coon précise qu’il ne s’oppose pas à l’idée d’abolir les exemptions accordées à l’heure actuelle pour des raisons philosophiques s’il est prouvé qu’elles sont nombreuses au point de menacer l’immunité collective.

Les trois amendements au projet de loi proposés par David Coon, le député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, ont été défaits, mercredi. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

En s’appuyant sur les données de cinq districts scolaires sur sept, M. Coon affirme que seulement 1 % des familles ont demandé une exemption. Il estime que c’est au médecin hygiéniste en chef de juger s’il y a trop d’exemptions.

Mais le ministre Cardy ajoute que le taux d’échec des vaccins est de 3 % et que la province est déjà à moins de 1% de perdre son immunité collective. Il dit craindre que la désinformation propagée par le mouvement anti-vaccin entraîne à la baisse le taux de vaccination dans les prochaines années.

Dominic Cardy juge que David Coon se contredit en voulant confier au médecin hygiéniste en chef le pouvoir d’appliquer la loi, alors qu’il a déjà soutenu plusieurs fois que l’Assemblée législative devrait jouer un plus grand rôle quand il s’agit d’établir une politique publique.

Lorsqu’il est question de droits, c’est à l’Assemblée législative de prendre la responsabilité, et non à un fonctionnaire non élu, ajoute le ministre Cardy.

Il arrive souvent que des gens « abusent » des exemptions permises à l'heure actuelle en matière de vaccination, selon le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy. Photo : CBC

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, appuyait l’amendement proposé par David Coon en expliquant qu’il voterait probablement contre le projet de loi, mais que cette modification pouvait rendre la pilule plus facile à avaler. Les libéraux ont toutefois voté contre l’amendement, qui a ainsi été défait.

Le premier amendement proposé par le chef des verts aurait donné au ministre de la Santé le pouvoir d’approuver ou non les décisions du ministre de l’Éducation en matière de politique de vaccination à l’école. Son second amendement aurait imposé l’organisation de séances d’information pour les parents, ce qui se produit déjà selon le ministre Cardy.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC