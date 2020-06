Le Plan nature de la Ville de Sherbrooke sur les rails

Le Plan nature est un outil de planification des actions pour la conservation des milieux naturels à Sherbrooke , explique Ingrid Dubuc, directrice du Bureau de l'environnement, qui a notamment pris la parole lors de la consultation. Ça va nous permettre d’avoir une vue d’ensemble des milieux naturels afin de favoriser un aménagement durable et structurant , poursuit-elle.

En 2017, le gouvernement provincial a adopté la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Une loi qui oblige les MRC ainsi que les Villes ayant les responsabilités de MRC, comme c’est le cas pour Sherbrooke, à préparer un plan régional des milieux humides et hydriques.

Lors de l’acceptation de la démarche du plan nature, Sherbrooke a également décidé d’y inclure les milieux terrestres en plus de l’obligation [de protéger] les milieux humides et hydriques selon les normes du ministère de l’Environnement , fait savoir Mme Dubuc.

Par ailleurs, d’ici le 16 juin 2022, date que s’est fixée la Ville de Sherbrooke pour soumettre son Plan nature au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ce projet devra passer par plusieurs étapes, comme il a été mentionné, jeudi, lors de la consultation.

Création d'un groupe de travail en septembre

La prochaine étape consistera à mettre sur pied un groupe de travail qui réunira différents acteurs qui proviennent de différents milieux, notamment agricole, forestier ou encore environnemental. Des représentants de populations autochtones et du milieu du développement économique prendront également part à cette table de concertation qui devrait être formée d’ici septembre.

Trois membres élus ainsi que deux citoyens compléteront ce groupe. D’ailleurs, les citoyens qui voudraient faire partie de ce groupe de consultation peuvent signifier leur intérêt jusqu’au 18 août. Le groupe travaillera sous la responsabilité du Bureau de l’environnement de la Ville.

Le but du groupe de travail c’est d’avancer dans un processus concerté, d’avoir une vision globale avec l’ensemble des enjeux du territoire , fait savoir Karine Godbout, présidente du comité de l’environnement de la Ville de Sherbrooke, lors d’une entrevue téléphonique avec Radio-Canada Estrie.

Pour Mme Godbout, la démarche du plan nature est une bonne porte d’entrée pour adresser les questions, les idées, les propositions .

Le plan nature est une vision à développer parce qu’il faut avoir un diagnostic et une catégorisation de nos milieux. C’est un processus que je qualifierai à long terme. Karine Godbout, présidente du comité de l’environnement

Toutefois, d'ici à ce que ce plan soit mis en place, aucun moratoire n'empêchera le développement immobilier dans des milieux naturels. Les entrepreneurs n'auront qu'à respecter les normes du ministère de l'Environnement. Un aspect qui a soulevé quelques inquiétudes de citoyens, lors de la séance de questions.

Le controversé projet résidentiel sur le chemin Rhéaume, dans le secteur de Saint-Élie, qui a franchi une étape de plus au début du mois dans l’optique d’y faire construire une cinquantaine de résidences, est d’ailleurs revenu sur le tapis.

Que peut faire la Ville sur le court terme?

Questionnée sur ce que la Ville pourrait faire sur le court terme afin de protéger des milieux humides de projets de construction, Karine Godbout a expliqué que le bureau de l’environnement travaille sur des propositions qui concernent davantage le court et le moyen terme en attendant l’entrée en vigueur du Plan nature qu’on dépose en juin 2022, mais dont on ne sait pas vraiment quand il sera effectif .

Actuellement, on a des outils et des mécanismes à notre portée et qui sont en analyse avec les différents services de la Ville. [...] Je pense que très bientôt on va revenir avec ça pour avoir des discussions , dit Mme Godbout. On va revenir à la population quand on aura l’heure un peu plus juste de comment on peut se lancer là-dedans , continue-t-elle.

Lors de la présentation, il a été également mentionné que dans ses dispositions actuelles, la Ville de Sherbrooke s’était engagée à préserver une superficie de milieux naturels équivalente à 12 % de son territoire, alors qu’aux paliers fédéral et provincial, ce chiffre atteint les 17 %.