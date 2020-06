Le patron d’Airbus Canada ne voit pas de signaux forts d’appui du fédéral à l’aéronautique

En entrevue à RDI économie, le patron d'Airbus Canada plaide que son industrie est « absolument stratégique ».

Le Canada et particulièrement le Québec sont très bien positionnés. On a eu des soutiens, on a bénéficié comme l'ensemble des industries des aides fédérales, mais on manque de signaux forts de soutien à l'industrie , précise-t-il.

Si le gouvernement n’aide pas davantage l’industrie, comme l’a fait le gouvernement français, Airbus songerait-elle à délocaliser ses activités?

Ça peut changer des choses dans l’ensemble la perception et la performance de l’industrie aéronautique canadienne, notamment québécoise aux yeux du monde , répond-il.

L’industrie aéronautique est une industrie globale, mondiale. Il est clair que quand elle est à l’arrêt au Québec et au Canada et qu’elle peut fonctionner ailleurs, ça apparaît comme une zone à risque pour l’ensemble de la chaîne industrielle mondiale , plaide-t-il.

Questionné par l'animateur Gérald Fillion à propos de la valeur du programme A220, Philippe Balducchi répond que la valeur du programme dépend d’un grand nombre de paramètres et surtout d’une vue que doivent avoir les actionnaires, le gouvernement du Québec a tout à fait le droit d’avoir sa vue, Airbus également .

Au début de juin, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a reconnu que la valeur de la participation de l'État québécois dans le programme de l'A220 continuait à piquer du nez.

Le PDG d'Airbus Canada avance que l'A220 est très bien positionné en cette période de crise sanitaire. On souffre comme tout le monde, nos clients souffrent énormément. Aujourd’hui, c’est l’un des avions les moins impactés en service , dit-il. Au plus fort de la crise, 40 % des A220 étaient en service, tandis que c'est plus de 75 % de la flotte qui vole actuellement, précise Philippe Balducchi.

Cet appareil a une performance attractive pour les compagnies et en ces temps incertains, c'est un atout, ajoute-t-il.

Une reprise graduelle des activités

Des employés d'Airbus travaillent sur un Airbus A220 à l'usine d'assemblage de Mirabel. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

M. Balducchi a expliqué qu’au début de la crise, l’accès a été limité aux bureaux et à l’usine, ce qui a conduit à une pause de la production de sept semaines .

En raison des contraintes, les activités ont repris à mi-cadence et là, on reprend progressivement la production à plein et on commence aussi à faire rentrer quelques personnels de bureau, qui travaillent en majorité depuis la maison , explique-t-il.

Après un arrêt total de la production, l’activité est réduite à 25 % de la cadence normale .

M. Balducchi soutient qu’aucune commande n’a été annulée, affirmant néanmoins qu’il y a des discussions avec les clients, qui ont été impactés par la crise, pour accommoder les livraisons .

On a des clients qui ne peuvent pas venir prendre livraison. C’est très compliqué de venir prendre livraison d’appareils , précise le PDG.

Concernant les 350 employés mis à pied à Mirabel depuis le début de la crise sanitaire, M. Balducchi a indiqué que le tiers a été rappelé, mais il ne peut pas assurer que tous les mis à pied seront rappelés d’ici la fin de l’année.