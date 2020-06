L'entreprise pétrolière et gazière Ovintiv, anciennement Encana, licencie des employés

L’entreprise Ovintiv, qui portait avant l’automne dernier le nom d’Encana, explique que ces licenciements surviennent à la suite de la réduction de ses activités de forage au Canada et aux États-Unis.

L’entreprise a diminué de manière significative le nombre d'installations de forage qu’elle opère, celui-ci est passé de 23 à 7, selon une porte-parole.

Nous prévoyons que nos activités futures seront inférieures aux attentes que nous avions , Cindy Hassler, porte-parole d’Ovintiv.

À cause de cela malheureusement, nous avons dû prendre des mesures pour restructurer notre organisation et la faire correspondre à nos attentes d’activités futures , ajoute-t-elle.

Mercredi, la porte-parole ne voulait pas préciser combien de personnes étaient touchées par les licenciements. Cependant, des employés sur tous les échelons dans l’entreprise sont concernés. Ils peuvent être autant des membres de la direction que des travailleurs dans les bureaux ou sur le terrain.

Les bureaux de Calgary, de Denver, de Texas et de The Woodlands perdront presque tous le même nombre d’employés. Plus d’information pourrait toutefois être rendue publique jeudi, selon la porte-parole.

L'impact de la pandémie

Avant de déménager aux États-Unis, l’entreprise était l’une des plus anciennes et des plus grandes sociétés énergétiques du Canada. La direction pensait qu’un déménagement du siège social aux États-Unis permettrait d’être exposé à de plus gros investissements.

Le président-directeur général, Doug Suttles, affirmait l’an dernier que le changement de nom et le déménagement du siège social n’auraient aucun impact sur les employés au Canada, que ce soit des licenciements ou des modifications dans les stratégies d'investissements en Alberta et en Colombie-Britannique.

Depuis, la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences sur les producteurs de pétrole et de gaz en Amérique du Nord. La crise du coronavirus a eu pour effet de réduire considérablement la production et les dépenses en capital.

Avec des informations de Tony Seskus