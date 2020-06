Kristen Stewart incarnera la princesse Diana dans le film Spencer

Intitulé Spencer, le film suivra la princesse de Galles au début des années 1990 alors qu’elle constate que son mariage est un échec. La sortie du film est prévue au début de 2021.

Nous avons tous grandi, du moins les gens de ma génération, en sachant ce qu’était un conte de fées. [...] Mais quand une personne refuse de devenir reine et dit ''J’aimerais mieux m’en aller et être moi-même'', c’est une énorme décision. [L’histoire de Diana Spencer] est un conte de fées à l’envers… et c’est ce qui constitue le cœur du film , a fait savoir le réalisateur chilien au magazine Deadline.

Pablo Larraín considère que Kristen Stewart est un choix parfait pour incarner la princesse Diana en raison de son mélange de fragilité et de mystère. Je pense qu’elle va offrir une performance à la fois intrigante et stupéfiante. Elle est une force de la nature , a-t-il précisé.

Depuis sa participation à la série de films de l’univers Twilight, Kristen Stewart a connu des échecs dans des mégaproductions comme Charlie et ses drôles de dames et Sous pression, mais a reçu d'excellentes critiques pour de plus petits films, notamment Sils Maria pour lequel elle a remporté un César.