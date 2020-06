Le confinement signifie des défis pour l'apprentissage du français en Ontario

La pandémie - et l'éducation à distance préconisée par le gouvernement ontarien - a eu un impact sur l'apprentissage du français de certains élèves.

Selon certains parents franco-ontariens, il y a soit une amélioration ou un recul de la qualité du français de leurs enfants pendant le confinement. Certains experts affirment que la crise sanitaire pourrait avoir élargi l’écart linguistique entre les élèves. Ils affirment que les écoles devraient préparer leur rentrée en conséquence.

Du positif...

Alexandre Matte de Sudbury a été surpris des prouesses linguistiques de ses jeunes filles, au cours des dernières semaines.

Des fois, elles nous sortent une phrase qui nous étonne, ce n’est pas du français normal de chez nous. C’est un français soutenu ou presque, un excellent vocabulaire , raconte-t-il.

Il attribue cela aux nombreuses lectures qu’effectuent ses filles depuis le début du confinement, mais aussi au fait qu’elles sont moins exposées à l’anglais en restant à la maison.

Chez nous, [on parle] seulement français. En fait, on a remarqué qu’elles sont probablement en train de perdre leur anglais , indique M. Matte.

Amélie Bisson d’Ottawa a fait le même constat chez sa fille, élève en deuxième année dans une école francophone.

C’est certain qu’en étant dans un environnement [entièrement] francophone à la maison, j’ai remarqué qu’il y avait un peu moins d’anglicismes qui se glissaient dans son vocabulaire, quelque chose que des fois, elle prend de ses amis à l’écol e, fait-elle savoir.

Pour nous, le confinement a quand même été bénéfique pour cela. Amélie Bisson, résidente d’Ottawa

Amélie Bisson permet désormais à ses enfants, sans s'inquiéter, de regarder certaines émissions éducatives télévisées en anglais.

...et du moins positif

Mais la situation est tout autre dans la famille exogame de Brigitte Macdonald, qui habite également à Ottawa. Sa fille, élève en sixième année dans une école francophone, préfère parler en anglais depuis plusieurs semaines.

D’habitude, ça va bien, elle parle français à l’école toute la journée, elle me parle en français et elle parle à mon mari en anglais. Mais avec le confinement, elle parle à ses amies sur FaceTime et j’ai remarqué qu’elle leur parle plutôt en anglais , fait-elle savoir.

Ça m’inquiète parce qu’elle termine sa sixième année et ira bientôt à une autre école. Elle fait toutes ses études en français et j’ai comme un peu peur qu’elle va prendre du recul en septembre parce qu’elle n’est pas à l’école depuis mars. Brigitte Macdonald, résidente d’Ottawa

Mme Macdonald dit observer le même comportement chez les enfants de familles amies, où l’un des conjoints ne parle pas français, et assure qu’ on est toujours en train de les forcer à parler français .

Je lui explique pourquoi je la force. On est dans la région de la capitale nationale, les emplois exigent toujours le bilinguisme [...] et c’est un avantage qu’elle a de parler les deux langues [officielles du Canada]. Elle commence à avoir un accent aussi en français, elle cherche ses mots, ça me fait peur , affirme Mme Macdonald.

La langue, pas juste une affaire d’école

En analysant ces deux réalités différentes, la professeure à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, Phyllis Dalley, dit se poser des questions sur l’impact de l’absence d’école régulière sur la qualité du français des élèves.

Du point de vue hypothétique, ça aurait du sens. On sait bien que plus un enfant est en contact avec une langue, plus il va développer des compétences surtout en communication orale , note-t-elle.

Comme chercheuse, elle estime qu’ il faut penser aux parents, aux familles en fonction de leurs réalités de tous les jours, de leurs attentes vis-à-vis l’apprentissage du français pour les enfants .

[Les uns] veulent que leurs enfants soient en mesure de communiquer à l’oral et trouvent que les efforts de l’école de mettre en valeur l’importance de savoir lire, écrire et avoir un français dénué d’anglicismes, c’est exagéré. Alors que pour d’autres, au contraire, le rôle de l’école est de donner accès à ce français très normé , soutient-elle.

Les circonstances créées par la pandémie démontrent donc, selon la professeure, l’importance pour les familles de réfléchir à la question .

Il est important, pour les parents, de reconnaître que l’école ne peut pas tout faire pour ce qui est de l’apprentissage, du maintien des compétences langagières de leurs enfants. Phyllis Dalley, professeure à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

C’est important de prendre conscience de l’importance des activités familiales dans le développement langagier des enfants , ajoute-t-elle.

Amélie Bisson, qui est elle-même enseignante, dit aussi avoir remarqué une certaine régression chez certains élèves en offrant ses cours virtuels au cours des dernières semaines. Elle conseille aux parents de valoriser la langue .

C’est toujours un bon exemple de montrer un intérêt pour la langue, même lorsque c’est difficile pour les parents, de montrer que ce n’est pas juste une affaire d’école , indique-t-elle.

En confinement, c’est surtout des activités en famille qu’on fait. C’est possible de trouver des moments où on s’efforce de parler français, des jeux, des soupers. Amélie Bisson, enseignante et résidente d’Ottawa

À écouter : L'effet du confinement sur la qualité du français des enfants

Des solutions à prévoir pour combler un écart important à la rentrée

La professeure Dalley dit n’avoir aucun doute qu’en septembre, il y aura un écart important entre les enfants qui ont eu une scolarisation à la maison soutenue par les parents et ceux et celles qui ne l’auront pas reçue , qui se manifestera aussi sur le plan linguistique.

L’écart risque d’être grand entre les enfants qui ont accès au français à la maison souvent et ceux qui y ont peu accès. Il y aura un écart important à combler. Phyllis Dalley, professeure à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

Elle croit donc qu’en prévision d’une éventuelle rentrée scolaire en septembre, il est important qu’on commence déjà à réfléchir aux moyens qu’on va mettre en oeuvre dans les salles de classe, dans les écoles, pour soutenir l’apprentissage langagier de tous les élèves .

Il faut un bain très très riche pour les enfants qui n’auront pas baigné dans le français pendant six mois, pour qu’ils puissent retrouver l’aisance à utiliser le français, mais il ne faudrait pas non plus que les enfants qui ont maintenu cette aisance aient à accuser un ralentissement. Phyllis Dalley, professeure à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

La professeure au département d’orthophonie de l’Université McGill, Elin Thordardottir, s’inscrit dans la même logique. Pour illustrer ce que vivent actuellement les enfants de certaines familles exogames, elle se sert d’une réalité propre à des familles immigrantes.

Lorsque leurs enfants vont à l’école dans une autre langue que celle qu’ils parlent à la maison, des fois, lorsqu’ils vont en voyage dans les pays d’origine de leurs parents, on voit un bond dans leur connaissance de cette langue-là. Donc quand il y a un changement de contexte de quelques mois, ça peut produire des changements dans les connaissances relatives des enfants dans chacune des deux langues , observe-t-elle.

On peut s’attendre à ce qu’en septembre, on remarque des différences. Avec le temps, je pense qu’on va voir un retour à la normale. Elin Thordardottir, professeure au département d’orthophonie à l’Université McGill

L’Ontario n’a pas encore déterminé si les écoles rouvriront en septembre.