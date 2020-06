Une fête du Canada virtuelle à Saint-Boniface

Lors de la fête du Canada le 1er juillet, environ 120 000 Winnipégois traversent le pont qui relie la Fourche à Saint-Boniface pour célébrer, affirme Michelle Gervais.

Chaque année, une programmation est offerte au fort Gibraltar, sur l’esplanade Riel ou encore au Musée de Saint-Boniface.

On a eu trois choix , explique Michelle Gervais, refuser les fonds que le gouvernement du Canada nous passait pour fête du Canada, on aurait pu faire une autre fête du Canada à un autre moment avant le 31 mars, ce qui n’était pas garanti, ou on pouvait faire une fête virtuelle .

Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

C’est cette dernière option qu’a choisi Tourisme Riel, on trouvait vraiment important de donner aux familles francophones et aux amis de la francophonie [l’occasion de] fêter en français , dit Mme Gervais.

Cependant, dit-elle, on ne voulait pas juste rassembler des artistes et faire des Zooms, on voulait quand même garder l’aspect francophone, l’héritage, le patrimoine, l’histoire et la joie de vivre.

Ainsi, Tourisme Riel a décidé de produire une vidéo qui inclut une visite à bicyclette de Saint-Boniface animée par le jeune francométis Barney Morin. Il y découvre les secrets des lieux de célébration habituels de la fête du Canada.

L'humoriste, conteur et animateur Barney Morin Photo : Radio-Canada

Le jeune homme est aussi un humoriste. Lors du tournage, il a surpris certains commerçants avec sa joie de vivre et son énergie , dit Michelle Gervais avec un rire.

De plus, les artistes Andrina Turenne, Mme Diva, Justin Lacroix et Hakim Moussaoui ont enregistré des prestations musicales pour ce projet.

La vidéo d’une durée qui se situera entre 1 h et 1 h 30 sera diffusée à 13 h le 1er juillet sur le site Internet Passionethistoire.ca  (Nouvelle fenêtre) et les médias sociaux de Passion et Histoire Saint-Boniface et la page YouTube de Tourisme Riel.