Gatineau peine toujours à densifier son centre-ville

La baisse de population observée se chiffre à 5 %, selon le bilan du PPUPPU , un plan adopté en 2009 et dans la réalisation duquel la Ville a investi des dizaines de millions de dollars. L’administration municipale soutient malgré tout être sur la bonne voie, puisque 1500 logements ont été construits au cours des 10 dernières années.

Qui plus est, le secteur offre un potentiel de 4000 nouvelles unités et 2000 autres projets résidentiels ont déjà été approuvés. Difficile de croire qu’il y a autant d’unités construites et une diminution de la population , concède Maude Marquis-Bissonnette, la présidente de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement.

La conseillère municipale du district du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette (archives). Photo : Radio-Canada

Elle croit que les données utilisées pour cet exercice comportent certaines limites. Elles ne tiendraient pas compte, entre autres, des nombreux étudiants qui demeurent au centre-ville tout en gardant l’adresse de leurs parents ni des personnes domiciliées officiellement en Ontario, mais qui ont un logement à Gatineau.

La présence marquée des locations de courte durée y serait aussi pour quelque chose, avance la conseillère municipale du Plateau. Au centre-ville de Hull, 50 % à peu près des unités sur l’île de Hull sont disponibles sur des plateformes comme Airbnb, y compris des logements qui font l’objet de subventions domiciliaires , soutient-elle.

Les autres objectifs du plan, notamment le verdissement du centre-ville, ont été partiellement atteints. La Ville de Gatineau entend maintenir le cap et elle consultera la population à l’automne. Le PPUPPU , lui, doit prendre fin en 2025.

Avec les informations de Nathalie Tremblay