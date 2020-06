Contrôle des armes à feu : les villes saskatchewanaises soutiennent les amendements

Le gouvernement saskatchewanais a déposé mardi des amendements au projet de loi 194 sur les statuts des municipalités, et sur leur capacité de restreindre la possession d’armes à feu dans leur juridiction. Les Villes de la Saskatchewan soutiennent l’action de la province, qui semble s’opposer aux envies du gouvernement fédéral.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le maire de Regina Michael Fougere affirme soutenir ces amendements provinciaux. Le fait que la province veuille mettre en place un standard général au travers de la Saskatchewan est une bonne chose.

Les amendements [...] empêchent les municipalités d’avoir leurs propres règlements en ce qui concerne les armes à feu et de poing, et ainsi il n’y aura pas un ensemble de mesures disparates à travers la province. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

C’est l’un des arguments avancés par le premier ministre Scott Moe pour justifier les amendements apportés au projet de loi 194. Si les municipalités peuvent chacune adopter leur propre règlement, selon la province, cela sèmera la confusion pour les citoyens qui se déplacent d’une juridiction à une autre.

Un avis que partage Michael Fougere, qui indique par ailleurs que le fait d’impliquer les Villes [dans ces pouvoirs restrictifs de possession d’armes à feu] complique les choses, et n’est pas un acte bienvenu par les Villes de la province.

Je pense que la plupart des maires n’ont pas demandé à avoir ce type d’autorité. Michael Fougere, maire de Regina

Alors que le premier ministre Justin Trudeau promettait, au cours de sa campagne briguant un deuxième mandat à la tête du pays, de laisser le pouvoir aux villes de légiférer sur la possession d’armes de poing, Michael Fougere affirme ne pas avoir eu de discussion avec le gouvernement fédéral à ce sujet.

Il n’y a pas eu de consultation au sens où je considérerais qu’on pourrait nous demander ce que l’on pense être utile [dans ce dossier], si cela contribuerait-il à nous faire sentir plus en sécurité en tant que ville , explique M. Fougère.

Dans un communiqué émanant du cabinet du ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, le ministère avoue de son côté que le gouvernement comprend bien que chaque Ville et province a ses préoccupations et ses vulnérabilités uniques .

Le gouvernement fédéral affirme alors qu’il continuera à travailler avec [ses] homologues provinciaux et territoriaux pour leur donner les moyens d'adopter des exigences supplémentaires pour restreindre le stockage et l'utilisation d'armes à autorisation restreinte sur leur territoire, si approprié.

Saskatoon embraye le pas, la SARM discute

Pour la municipalité de Saskatoon, il faut lire entre les lignes pour comprendre que la Ville des ponts semble elle aussi apporter son soutien au dessein législatif provincial.

Dans un communiqué reçu mercredi, le maire Charlie Clark affirme que l'interdiction des armes de poing a été discutée au sein du conseil des commissaires de police, et il est clair que notre situation est différente de celle de Villes comme Toronto.

M. Clark poursuit en expliquant que le Service de police de Saskatoon a constaté que les armes de poing ne sont pas le moteur de la violence qui touche nos quartiers.

Le maire Charlie Clark se dit « préoccupé par la récente augmentation des violences et des crimes dans [sa] communauté » (archives). Photo : Radio-Canada

En ce sens, le maire de Saskatoon dit travailler sur une approche coordonnée avec la province pour s'attaquer aux causes des crimes violents que nous constatons ici : les lacunes des systèmes de soutien en termes de logement, de santé mentale, de toxicomanie, de pauvreté et de racisme.

L’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan (SARM), dont la totalité des ruralités saskatchewanaises fait partie, pense de son côté que beaucoup de nos membres seront satisfaits de ces amendements.

Toutefois, la SARMAssociation des municipalités rurales de la Saskatchewan explique qu’un examen plus approfondi est nécessaire lors de la réunion du Conseil d'administration cette semaine afin de s'assurer que tous les directeurs ont la possibilité de représenter leurs divisions respectives sur ce sujet. L’association a expliqué à Radio-Canada qu’elle s’exprimerait davantage lors d’une entrevue jeudi.

Le gouvernement fédéral annoncera d’autres lois

En Saskatchewan, le ton est donné sur la question des armes à feu. La ministre des Relations gouvernementales, Lori Carr, affirmait mardi que le gouvernement préfère encourager l’information et la sécurité en se concentrant sur l’application de la loi actuelle, tout en adoptant une position ferme envers les criminels qui enfreignent les lois existantes [...].

Cette position de la province semble trouver écho dans les prochaines annonces du gouvernement fédéral sur la question des armes à feu.