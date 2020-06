Drummondville met des restrictions sur l’eau potable en raison de la canicule

La décision, prise en prévision de la vague de chaleur, touche aussi les municipalités desservies en eau potable par la Ville. Il est notamment proscrit de remplir une piscine, arroser un jardin ou encore de laver un véhicule.

Ceux qui ne respectent pas l’interdiction de notre règlement municipal [auront] des contraventions qui débutent à 50 $, plus les frais, et qui pourraient aller jusqu’à 300 $ plus les frais , met em garde Yves Beaurivage, directeur et coordonnateur des mesures d'urgence à Drummondville.

L'avis demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Du côté de Victoriaville, l’arrosage des pelouses est également interdit jusqu’à nouvel ordre en raison des faibles précipitations survenues dans le courant des derniers jours, fait-on savoir par voie de communiqué.