Les centres de sports heureux d'enfin pouvoir rouvrir

Cette annonce était attendue par plusieurs sportifs; les centres de conditionnement physiques, les piscines, les arénas et les plages pourront rouvrir à compter de lundi prochain . Les matchs de sports collectifs pourront également reprendre. Les contacts accidentels et sporadiques ou occasionnels entre joueurs seront acceptés.

Des mesures de distanciation devront cependant être prises dans les vestiaires, notamment. Les utiliser n’est pas recommandé, mais ce n’est pas interdit.

C’est arrivé un petit peu plus tôt qu’on pensait, affirme Laurie Bellerive, propriétaire du Centre Athlétique Trois-Rivières. On savait qu’il y avait eu beaucoup de pression dans les dernières semaines. C’est un beau cadeau.

On est très contents. On attendait ça avec impatience depuis maintenant trois mois. On a des membres qui nous posaient des questions, qui attendaient ça, qui avaient hâte de recommencer à bouger plus. Ça fait du bien au moral et au physique également. Étienne Guillemette, copropriétaire du Crossfit U3R

Rouvrir illégalement ?

L'impatience était telle que plusieurs centres d'entraînement avaient trouvé le moyen de reprendre leurs activités. Certains centres offrent maintenant des cours en plein air. Ils profitaient du feu vert donné aux sports extérieurs.

Mais ouvrir malgré l'interdiction comme certains avaient menacé de faire? C'est un risque que plusieurs ont toutefois décidé de ne pas prendre.

Laurie Bellerive est propriétaire de Centre athlétique Trois-Rivières qui a des succursales dans les secteurs Trois-Rivières Ouest et Cap-de-la-Madeleine ainsi qu'à Bécancour. Photo : Radio-Canada

Je ne l’aurais jamais fait. Mais même si de la part du gouvernement, ce n’était pas super apprécié, je pense que ç’a mis une certaine pression qui a été positive pour nous. Laurie Bellerive, propriétaire du Centre Athlétique Trois-Rivières

C’est sur que si on n’avait pas eu d’annonce dans les prochains jours, peut-être qu’on aurait un peu plus analysé cette option-là, parce qu’on est allés manifester devant le parlement la semaine dernière. On est patients, mais de plus en plus on l’était un peu moins. On n’avait pas pris de décision, mais c’est sur qu’on y pensait , conclut M. Guillemette en soulignant que ce redémarrage est bien accueilli par tous.

D'après les informations d'Alexandre Lepoutre