Près de 200 places pour les Maisons des aînés de Rivière-du-Loup et de Rimouski

De nouveaux détails concernant les Maisons des aînés qui doivent être construites à Rimouski et à Rivière-du-Loup ont été annoncés lors de la séance du conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent mercredi après-midi. Ces maisons cumuleront près de 200 places et elles nécessiteront des investissements d'un peu plus de 125 millions de dollars.