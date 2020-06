Agressions sexuelles : l'abbé Roland Lanoie de Saint-Boniface en attente de jugement

L’homme de 72 ans fait face à quatre chefs d'accusation pour agressions sexuelles et un chef d'accusation d'action indécente pour des infractions qui auraient été commises entre 1982 et 1988. Le prêtre a plaidé coupable à l’un de ces quatre chefs d’accusation.

La procureure de la Couronne, Dayna Queua-Guzzi, demande une peine de 15 mois de prison pour ces actes, qui se seraient étalés sur plusieurs années et auraient eu lieu de façon répétée.

Selon son plaidoyer du 4 juin devant la Cour, l’abbé Lanoie aurait rendu des visites nocturnes à la victime, qui résidait au Petit Séminaire de Saint-Boniface, lorsque les autres élèves dormaient. L'adolescent avait rejoint l’établissement après la mort de sa mère.

L’abbé Lanoie se serait assis auprès de lui et lui aurait touché les organes génitaux au-dessus des draps, indique Dayna Queua-Guzzi. L'adolescent, qui était parfois endormi lorsqu'il venait, l'aurait repoussé d’un geste de la main. Le prêtre se serait résolu à un certain point à quitter la chambre.

Ces incidents se seraient reproduits de façon hebdomadaire pendant l’année scolaire 1982-1983, selon le plaidoyer de la procureure de la Couronne.

Parfois, l’accusé venait dans la chambre et lui touchait le pénis plusieurs fois dans la même nuit , ajoute-t-elle devant le juge Ryan Rolston.

Toujours en contact en dehors de l'établissement

À la fin de l’année scolaire 1983, l’abbé Roland Lanoie a quitté le Petit Séminaire de Saint-Boniface pour rejoindre l’église Christ the King Parish. Il aurait toutefois continué à voir l'adolescent.

À l’hiver 1983, alors qu’ils seraient revenus d’une sortie au cinéma, Roland Lanoie lui aurait proposé de venir chez lui, poursuit l’avocate. La victime serait restée dormir sur place, dans une chambre séparée, comme il neigeait abondamment.

Avant d’aller se coucher, il a mis une chaise devant la porte pour empêcher [Roland Lanoie] d’y entrer [la nuit], décrit Dayna Queua-Guzzi. Lorsque l’accusé est venu et a découvert la chaise, il lui a demandé pourquoi la porte était bloquée. La victime lui a répondu qu’elle avait déplacé les meubles pour faire de la place.

Une nouvelle fois ce soir-là, le prêtre lui aurait fait des attouchements, indique l’avocate. L'adolescent l’aurait repoussé à plusieurs reprises.

La victime n’aura pas revu Roland Lanoie avant 1988. Elle l’aurait alors retrouvé attablé chez sa soeur, chez qui elle habitait. Le prêtre lui aurait alors proposé une virée en voiture, durant laquelle le jeune homme lui a lancé je ne suis pas gai! lors de tentative de contact physique.

Remords et souffrance du côté de la défense

L’avocat de Roland Lanoie, Evan Roitenberg, soutient que l’accusé est prêt à endosser la pleine responsabilité de ses actes, devant la Cour provinciale.

En 2017, Roland Lanoie a écrit une lettre d’excuses à la victime, dans laquelle il dit avoir raté sa mission auprès de Dieu.

Tu aurais dû pouvoir me regarder comme un père et je t’ai trahi. J’ai violé ta confiance et je t’ai causé de la peine et de la souffrance , est-il écrit sur le document, lu par Evan Roitenberg devant la Cour le 4 juin.

La victime dit ne jamais avoir reçu cette lettre.

Roland Lanoie a pris la parole pendant l’audience en indiquant ne pas avoir de mots pour caractériser sa souffrance et ses remords.

En 2017, il a demandé de se retirer de ses fonctions à l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Depuis la même année, l'abbé Lanoie est sous décret définitif de suspension de ses facultés de ministère sacerdotal.

Dans un communiqué datant du 12 juin, l’Archidiocèse de Saint-Boniface a indiqué qu’il ne sera pas en mesure de commenter l’affaire tant qu’elle est en cours devant la Cour provinciale. L’archevêque Albert LeGatt s’exprimera sur le sujet lors de la détermination de la peine.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec la victime, l’Avocat de la Couronne et notre propre comité [consultatif] sur l'environnement ecclésial sécuritaire. Nous avons fait et nous continuerons à faire tout notre possible pour aider la victime.

La prochaine audience aura lieu le 25 juin dès 9 h.