L'ouverte des plages et piscines rime avec moins de noyades, croit la Société de sauvetage

La Société de sauvetage du Québec (SSQ) salue la réouverture imminente des plages et des piscines publiques, puisque les baigneurs seront désormais moins tentés de se rafraîchir dans des endroits non surveillés, selon son directeur général.

Si les gens n’ont pas [les plages, les piscines et les parcs aquatiques] pour aller se rafraîchir lorsqu’il y a des vagues de chaleur accablante, les gens vont faire fi des règles de distanciation, faire fi des règles de salubrité et ils vont se trouver le petit sentier qui va les mener à la rivière ou la plage publique en sautant par dessus certaines clôtures , estime Raynald Hawkins.

Selon les plus récentes données de la Société, moins de 1 % des noyades au Québec ont eu lieu à des endroits surveillés par un sauveteur, tandis que 66 % des personnes qui se sont noyées ont péri dans des points d’eau ouverts, comme un lac ou une rivière.

Des réouvertures d’ici la semaine prochaine dans la région

Mardi, un enfant de 2 ans est mort à l'île Pétrie, dans l'est d'Ottawa. Il a été retrouvé inanimé dans la rivière des Outaouais par les pompiers. La plage de l'île, comme toutes les plages municipales d'Ottawa, n'était pas surveillée par un sauveteur au moment du drame.

Toutes les plages publiques de la région sont fermées, mais des baigneurs ont quand même sauté à l’eau à leurs risques et périls un peu partout avec le retour du beau temps.

La Ville de Gatineau a confirmé par communiqué qu’elle sera prête à rouvrir ses trois plages municipales avec surveillance dès le 22 juin. Celles d’Ottawa auront de nouveau des sauveteurs sur place à compter du 27 juin.

Les plages d'Ottawa sont fermées jusqu'au 27 juin, mais cela n'empêche pas les gens de s'aventurer dans l'eau. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Pour sa part, la Commission de la capitale nationale (CCN) ne sait pas exactement quand elle pourra rouvrir ses plages du parc de la Gatineau et du lac Leamy. La baignade y demeure donc interdite.

On a choisi de ne pas barricader les plages, de les laisser accessibles, mais encore, il y a de la signalisation qui indique aux gens de ne pas se baigner , explique le gestionnaire principal des services aux visiteurs et des programmes récréatifs de la CCNCCN , Alain d’Entremont. On demande aux gens de se récréer près des plages, mais de ne pas s’aventurer dans l’eau.

La Société de sauvetage ne peut pas demander aux autorités locales ou provinciales de clôturer tous les plans d’eau ouverts qu’on a , fait remarquer M. Hawkins de la Société de sauvetage.