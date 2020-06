Les visiteurs de Jasper sommés de rester à bonne distance de la faune

Cet outil sera testé jusqu’au 9 juillet, mais David Argument, gestionnaire de la conservation des ressources au parc Jasper, espère qu'il n’y aura aucun besoin d’y avoir recours. On n'utilisera les amendes qu'en dernier recours, nous privilégions toujours l'éducation et le dialogue pour que les gens obéissent aux règles , fait-il valoir.

Les visiteurs devront donc respecter une distance de 100 mètres pour observer des ours, cougars et loups, sauf s’ils sont dans un véhicule motorisé stationné légalement.

Pour les wapitis, les orignaux, caribous, les mouflons et les chèvres, la distance exigée est de 30 mètres.

Nombreux défis

Ce nouveau système coercitif est en phase de test, alors que la période actuelle présente beaucoup de défis pour les agents de conservation du parc des Rocheuses. À ce moment-ci de l’année, les ours sont sortis de l’hibernation, et la végétation pousse en abondance dans les endroits que les ours et les humains affectionnent , explique-t-il. Une situation qui peut occasionner des rencontres fortuites entre les deux espèces.

Sarah Peterson est guide, co-propriétaire de Canadian Skyline Adventures et installée à Jasper depuis 10 ans. Même si elle aimerait voir ces restrictions appliquées tout au long de l’année, elle lie, pour sa part, le calendrier de leur apparition à la saison de mise à bas de certains cervidés. Entre la fin mai et le début, voire le milieu du mois de juillet, c’est assez commun de voir plus de grizzlis dans la vallée, car c’est la période où les wapitis ont leurs bébés, qui sont une nourriture de choix pour les ours , explique-t-elle.

Les wapitis qui tentent de protéger leurs petits peuvent aussi avoir tendance à devenir agressifs avec les visiteurs qui s’approchent de trop près.

Éviter plus d'incidents

Pour autant, David Argument ne veut pas décourager les visiteurs de venir au parc de Jasper : L’une des choses les plus incroyables à Jasper, c’est l’opportunité de voir des animaux sauvages, et nous voulons que les gens continuent à pouvoir vivre cela.

Sarah Peterson pense que si les visiteurs peuvent agir de façon responsable. Si les gens sont au courant que de telles restrictions existent, ils vont avoir tendance à les suivre, car ils ne veulent pas mettre les animaux en danger , croit-elle.

Elle reconnaît cependant que d’autres fois, les visiteurs sont plus inconscients, notamment parce qu’ils sont moins informés. Parfois, ils vont voir des ours sur le bord de la route,et ceux-ci vont être en train de manger de l’herbe tranquillement, alors les gens vont penser qu’ils ne risquent rien et vont avoir tendance à se rapprocher , ajoute-t-elle.

David Argument dit avoir observé plus d’incidents entre les animaux sauvages et les humains ces dernières années dans le parc national.

Dans la plupart des cas, ce sont des accidents fatals pour les animaux, car si quelque chose se passe, même si les humains ne sont pas blessés, l’animal devra être tué , déplore pour sa part Mme Peterson.

Sur son site Internet, Parcs Canada explique que ces restrictions sont mises en place pour plusieurs raisons :