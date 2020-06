Le coûts pour le recyclage explosent dans la Vallée-de-l’Or

La MRC de la Vallée-de-l’Or devra essuyer une hausse de plus de 500 000 $ des coûts du transport et du tri de ses matières recyclables pour l’année 2020.

Les élus ont entériné mercredi un nouveau contrat de 18 mois avec le centre Tricentris de Gatineau et le transporteur SM Express. Alors que la dernière entente coûtait à la MRC 80 $ la tonne métrique acheminée et traitée, le nouveau contrat est de 188 $ la tonne.

On vit une véritable explosion des coûts, mais c’est une problématique vécue à la grandeur du Québec, précise le préfet Martin Ferron. Les centres de tri ont de la misère à écouler leur matière. Ça entraîne une hausse des coûts pour eux et la facture est refilée aux MRC.

La Vallée-de-l’Or s’attendait à une telle augmentation et elle a préféré limiter la durée de la nouvelle entente à 18 mois.

On sait que le gouvernement travaille à trouver des portes de sortie pour arriver à transformer davantage de matière au Québec, rappelle Martin Ferron. On veut voir comment la situation va évoluer et ça nous permet d’espérer un contrat moins dispendieux dans 18 mois.

La MRCVO espère aussi que des solutions pourront émerger dans la région.