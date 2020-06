Des concerts au volant sur le site de Zibi à Gatineau cet été

Le Centre national des Arts et le Bluesfest s’allient pour offrir une série de concerts estivaux sous une formule « cinéparc » à la Place des Festivals de Gatineau. Marie-Mai, Patrick Watson, Tim Hicks et le Sam Roberts Band seront parmi les têtes d’affiche.

Ces concerts au volant permettront aux spectateurs d’assister à des prestations en direct de leur propre véhicule. Le spectacle sera projeté sur des écrans géants pour faciliter la vue et la musique sera retransmise sur un canal FM dédié. Le site peut accueillir entre 400 et 500 véhicules.

L’initiative permettra de respecter les mesures de distanciation physique en vigueur. Nous avons voulu offrir une expérience de musique en direct sécuritaire aux amateurs de musique de la région d’Ottawa et d’ailleurs , explique le directeur artistique et général du Bluesfest, Mark Monahan.

2 week-ends de spectacles

Les concerts seront présentés les week-ends du 31 juillet et du 7 août. Durant trois heures, des artistes de la région — dont Geneviève et Alain, le FLOFRANCO et Kellylee Evans — se joindront aux têtes d’affiche.

Il y a une possibilité de faire une troisième fin de semaine, dépendamment de la programmation et de l’intérêt du public , précise Annie Boucher, la porte-parole francophone du Bluesfest.

Accessible en ligne aussi

Les concerts seront également filmés et diffusés partout au pays sur la page Facebook du Centre national des arts (CNA). On fait déjà de la captation au CNACentre national des Arts . On prend cette expertise pour la mettre au service de ces concerts , insiste la directrice générale des communications du Centre, Annabelle Cloutier.

Pour le CNACentre national des Arts , cette collaboration est une extension du projet #CanadaEnPrestation lancé au début de la pandémie. Les billets seront en vente dès le 23 juin au prix de 75 $ par voiture.