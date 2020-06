Les camps d’été seront virtuels cette année

Le camp Quality a dû prendre une décision difficile cette année : annuler la semaine d’activités prévue au bord du lac à Monetville, dans le Nord de l’Ontario.

Cet organisme de charité offre un camp de vacances aux enfants touchés par le cancer et les troubles sanguins, ainsi qu’à leurs frères et sœurs.

Cet événement leur permet d’échanger avec leurs pairs, mais également d’oublier leurs problèmes de santé dans un contexte de camaraderie et d’amitié.

La plupart des jeunes sont immunodéprimés, on ne voulait vraiment pas prendre de risques avec leur santé. Danielle Bourgeois-Lapiccirella, directrice pour Camp Quality dans le nord de l’Ontario

La cinquantaine de jeunes inscrits au camp Quality ne demeureront toutefois pas en reste cette année : une ribambelle d’activités en ligne est prévue pour compenser.

Les enfants, âgés de 4 à 17 ans, recevront une trousse avec le matériel nécessaire aux activités de bricolage. Des séances de jeux et de danse auront lieu en ligne sur la plateforme Zoom.

Nyla Tessier-Serré, 9 ans, participe au Camp Quality depuis 3 ans avec sa soeur, Cloé. À l’âge de 2 ans, elle reçoit un diagnostic de leucémie. Elle est depuis en rémission.

Moi, j’aime ça aller au Camp Quality à cause c’est le plaisir ! Nyla Tessier-Serré, 9 ans

Même si elle ne pourra pas participer à la fameuse bataille de fin de semaine avec ses amis, elle est excitée à l’idée de les revoir en ligne. Sa soeur, 12 ans, partage son enthousiasme.

Cloé et Nyla Tessier-Serré ont hâte de participer aux danses de groupe virtuelles avec leurs amis. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

C’est cool comment ils donnent une opportunité aux gens d’oublier des affaires sombres qui arrivent dans leur vie— là-bas, c’est tout positif ! dit-elle en souriant à pleines dents.

S’éduquer en ligne

Bien des institutions choisissent de passer au mode virtuel pour assurer une continuité des services cet été.

C’est le cas du musée scientifique Science Nord, basé à Sudbury, qui tient des camps scientifiques chaque année.

L’équipe d’éducateur se tient déjà prête à poursuivre les leçons de biologie, physique et chimie virtuellement. Des trousses seront envoyées aux inscrits afin de suivre les activités, même si les scientifiques ont bâti des expériences ne nécessitant que des objets de la vie courante.

La leçon de biologie, par exemple, comportera une activité de bricolage avec un morceau de papier, une paire de ciseaux et une agrafe. En découpant le papier de la bonne manière, les enfants pourront répliquer le mécanisme qui permet aux érables de disperser leurs graines au vent à l’aide d’une hélice.

On veut quand même être capable d’offrir quelque chose d’incroyable et de stimulant pour les enfants tout en gardant en tête les consignes du gouvernement. Josée Bertrand, scientifique à Science Nord

Le centre Science Nord de Sudbury Photo : iStock

Josée Bertrand y voit même une chance de joindre un plus grand public de par la nature virtuelle de ces activités.

Déjà, des enfants de Toronto, Stratford et même Sioux Lookout se sont inscrits aux camps scientifiques qui débutent au mois de juillet.

Avec une version virtuelle des camps, on peut viser à avoir des campeurs qui viennent des communautés qu’on ne visite peut-être pas ! Ça va être vraiment incroyable de voir qui, dans les communautés plus petites, seront capables de se joindre [à nous], dit-elle.

Le directeur général de Science Nord, Guy Labine, vise une réouverture partielle des camps scientifiques en personne d’ici la fin du mois de juillet. Les groupes seront toutefois réduits, afin de se conformer aux mesures sanitaires de la province.

Le village des sciences de Timmins a une vocation similaire à celle de Science Nord : éveiller les jeunes à la science à l’aide d’activités pratiques.

Cette année, les éducateurs enregistreront des vidéos expliquant comment réaliser ces exercices, suivi d’une session d’échange en ligne. Des trousses seront également fournies quotidiennement par l’organisme Science Timmins.

Jessica Kim démontre le méchanisme d'une catapulte fabriquée avec des objets de la vie courante. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

On est extravertis et on aime ça interagir avec les jeunes donc à travers nos vidéos créatives et très animées, je crois qu’on peut quand même avoir cette connexion avec les élèves, dit Jessica Kim, conseillère pour Science Timmins.

Les élèves plus studieux qui veulent mettre à profit leur été pour s’avancer dans leurs études ont eux aussi des options.

L’École de médecine du Nord de l'Ontario propose elle aussi un camp d’apprentissage virtuel : le CampMed est destiné aux élèves du secondaire qui songent à se lancer dans une carrière en soins de santé.

Une vingtaine d’étudiants universitaires et de membres du personnel proposeront des ateliers virtuels qui porteront sur les enquêtes sur les scènes de crime, l’immunologie et la virologie, l’imagerie médicale, la santé et la culture des francophones et des Autochtones.

Avec les informations de Jimmy Chabot