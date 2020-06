Les étudiants en cinéma de l’Université Thorneloe insatisfaits des cours offerts

Dans une pétition qui cumulait plus de 1200 signatures mercredi, ils expliquent qu'ils devraient suivre des cours équivalents à ceux prévus dans leur programme, mais que les cours proposés sont plutôt sans rapport avec la réalisation de films, et avec des professeurs qui ne sont pas qualifiés pour enseigner quoi que ce soit sur la réalisation de films .

Les cours des programmes de cinéma et de théâtre de l'Université Thorneloe sont maintenant offerts à l’Université Laurentienne, qui fédère l’institution. Les professeurs du département d'art de l'Université Thorneloe ont été licenciés au moment où leurs programmes ont été abolis pour des raisons financières.

Les étudiants en cinéma dénoncent notamment le fait que leur programme, qui était caractérisé par des cours pratiques, est maintenant largement théorique. Ils estiment que ces conditions altèrent la nature de leur formation et contreviennent aux normes du ministère des Collèges et Universités.

Nous nous sommes inscrits à la Laurentienne pour produire des films, pas pour parler de films. Colin Fraser, étudiant au programme de cinéma de l’Université Thorneloe, dans une vidéo réclamant une intervention du ministère des Collèges et des Universités

Les professeurs laissés-pour-compte

Le 19 mai dernier, le Sénat de l’Université Laurentienne a adopté une résolution réaffirmant qu’en tant qu’établissement fédéré, l’Université Thorneloe n’avait pas l’autorité d’abolir d’elle-même ses programmes de théâtre et de cinéma.

Mais peu après, l’Université Laurentienne a enclenché le processus de fermeture des programmes. Les inscriptions sont actuellement suspendues. La Laurentienne n’a toutefois pas embauché les professeurs mis à la porte par l’Université Thorneloe.

Selon Jean-Charles Cachon, secrétaire-trésorier de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne, cette démarche pénalise les étudiants déjà inscrits aux programmes.

Dans une situation habituelle, la Laurentienne devrait rapatrier les professeurs [licenciés] pour pouvoir [...] continuer d’assurer les deux programmes , soutient M. Cachon. C’est notamment ce qui s’était produit en 2005 lors de la fermeture du programme de musique de l’Université Huntington, une autre université de la fédération de l'Université Laurentienne.

Jean-Charles Cachon est secrétaire-trésorier de l’Association des professeures et professeurs de l’Université Laurentienne. (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Jennifer Heywood est l’une des professeures licenciées par l’Université Thorneloe lors de la fermeture des programmes de théâtre et de cinéma. C’est essentiel que les étudiants obtiennent la formation pour laquelle ils ont payé. Et ça ne va pas arriver, car l'administration ne leur donne pas les bonnes personnes pour leur donner les cours , dénonce-t-elle.

Les étudiants ne reçoivent plus une formation digne d’un diplôme universitaire, point final. Jennifer Heywood, ancienne professeur de théâtre à l’Université Thorneloe

Mme Heywood dénonce également le fait d’avoir été avertie trop tard de son licenciement. S’ils me l'avaient dit au début avril, j’aurais eu la chance d’avoir au moins du travail à temps partiel pour l’année prochaine. [...] Ils me l’ont dit à la fin du mois, je n’ai pas pu donner mon curriculum vitae nulle part, et maintenant je serai sur l’assurance-emploi , dit-elle, la voix brisée par les sanglots. Je veux que les gens sachent que c’est dégueulasse ce qu’ils nous ont fait , laisse-t-elle tomber.

Les étudiants et professeurs mécontents de la fermeture des programmes d'art manifesteront leur mécontentement virtuellement à la réunion du conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne prévue vendredi.

Difficultés financières

En entrevue à l’émission Le matin du Nord, Serge Demers, vice-recteur aux études par intérim de l'Université Laurentienne, a dit tenter de trouver des solutions permettant aux étudiants d’obtenir leur diplôme dans des conditions acceptables.

Il explique que certains cours de théâtre de langue française de l’Université Laurentienne seront offerts aux groupes anglophones de l'Université Thorneloe. Des cours en ligne d’autres universités offrant des programmes similaires à ceux annulés sont également prévus.

Lors de la fermeture de ses deux programmes, l’Université Thornloe a justifié sa décision par des pertes de revenus dus à une refonte du financement de la fédération de l’Université Laurentienne.

L'impact a été encore aggravé par la réduction de 10 % des frais de scolarité imposée par le gouvernement provincial , peut-on lire sur le site de l’établissement.

La décision gouvernementale a également perturbé les activités de l’Université Laurentienne, a précisé M. Demers en entrevue.

Les conséquences pour l’Université Thorneloe et l’Université Laurentienne sont telles qu’il faut réexaminer notre modèle de fonctionnement au complet , a-t-il reconnu.

L'Université Laurentienne prévoit un déficit de 15 millions de dollars pour l'année financière en cours.