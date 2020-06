Des réouvertures bien accueillies au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les plages publiques et privées du Québec, les piscines, les centres de conditionnement physique et les infrastructures sportives intérieures, comme les arénas, pourront ouvrir de nouveau dès le lundi 22 juin, a annoncé mercredi matin la ministre responsable du sport, Isabelle Charest . La nouvelle en a réjoui plusieurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les propriétaires de gym, entre autres, réclamaient cette annonce depuis plusieurs semaines déjà.

Un d'entre eux, Christian St-Gelais, peut maintenant mieux respirer. L'attente a été longue, trop longue selon lui, mais son gym et son centre d'entraînement de CrossFit pourront rouvrir le 22 juin. Trois mois, je ne pensais jamais être capable de durer trois mois. Je ne pensais jamais être capable , a-t-il d'abord lancé.

En quelques heures à peine, après l'annonce, des centaines de clients ont contacté Christian St-Gelais pour reprendre l'entraînement. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui arrive dans la période ou les centres de conditionnement physique, c'est le plus tranquille alors que l'achalandage est très, très réduit , a mentionné le propriétaire de CrossFit 2342 et du Complexe Fitness santé de Jonquière.

Le propriétaire de CrossFit 2342, Christian St-Gelais, avait d'ouvrir son commerce de nouveau. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Des mesures de distanciation devront être respectées, dans les vestiaires, notamment. Des habitudes qui ne seront pas difficiles à intégrer, croient certains.

Les matchs de sports collectifs pourront également reprendre, mais devront être adaptés pour éviter trop de contacts. Des sports comme la boxe devront se contenter des entraînements avant de reprendre les vrais combats. Au Club de boxe de Chicoutimi, on compte rattraper le temps perdu.

Habituellement, c'est la saison morte au club de boxe, mais là, maintenant que les gens ont des fourmis dans les poings, on va peut-être permettre quelques plages horaires, ce qui va nous permettre tranquillement de s'habituer aux nouvelles réalités, a expliqué Denis Gravel, président du Club de boxe de Chicoutimi. Il y a tellement de choses au niveau technique, tactique, qu'on peut pratiquer sans mettre les gants et faire des combats d'entraînement. Juste de frapper sur un sac, je pense que ça va faire sourire plusieurs personnes.

Le Club de boxe de Chicoutimi accueillera des camps de jour pendant l'été et l'organisation reste confiante de pouvoir reprendre les combats à l'automne.

Plages et piscines

Pour ce qui est des plages publiques et privées ainsi que des piscines qui rouvrent à partir de lundi, la nouvelle a aussi été bien accueillie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il faudra s'adapter aux nouvelles mesures.

Avec les températures élevées présentement dans la région, cette annonce tombe à pic et la population apprécie la nouvelle.

Les utilisateurs de la plage du Camping Belley laissent souvent des déchets dans le sable lorsqu'ils repartent du site. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Plusieurs municipalités du Lac-Saint-Jean possédant une plage saluent cette ouverture qui permettra d'attirer davantage de touristes, cet été, comme c'est le cas à Saint-Gédéon.

On est très content à la municipalité, avec le camping municipal ça fait quelque chose qui s'ajoute. On est très fier. On va l'ouvrir le 22, mais on va ouvrir la plage pour les gens du camping seulement , a relaté Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon.

Les protocoles sanitaires ainsi que la distanciation seront de mises pour protéger la population. La santé publique impose l'eau chlorée et un nettoyage régulier des piscines publiques et des jeux d'eau. À Saguenay, les usagers devront donc s'attendre à des pauses de désinfection.

Pour les piscines, il y aura une désinfection qui sera effectuée trois fois par jour, donc les gens vont devoir sortir à ces moments-là. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Toutes les piscines de la ville seront ouvertes le 22 juin à l'exception de la piscine Richelieu à Chicoutimi, qui ouvrira le 27, et la piscine Saint-Alexis de La Baie, qui demeurera fermée à cause de travaux. Cependant, l'accès demeurera limité.

Pour ce qui est de nos piscines, on est obligé de réduire de 250 à 100 baigneurs et les vestiaires demeureront fermés. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'arriver avec leur costume de bain sur le dos et de repartir de cette façon , a souligné Josée Néron.

Les plages et les piscines rouvriront prochainement, pour ce qui est des jeux d'eau les enfants pourront de nouveau y jouer à compter de jeudi. En attendant, plusieurs familles profitent des fontaines de Saguenay.

D'après les reportages de Rosalie Dumais-Beaulieu et Flavie Villeneuve