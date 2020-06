Entre pandémie et pénurie, le défi de jardiner à Gaspé

L'engouement pour le jardinage, adopté par de nombreux confinés, se trouve freiné dans le Grand Gaspé en raison d'une pénurie de matières premières et d'accessoires dont les entreprises horticoles dépendent.

Tout le monde a décidé de s’improviser maraîcher , constate Arnaud Brochet.

Il est coordonnateur pour La Maison aux Lilas de L'Anse, un organisme sans but lucratif de production maraîchère qui vend notamment des paniers de légumes. La tâche de l'organisme est plus compliquée cette année.

On a beaucoup de mal à se faire livrer [ce qu'on commande]. On a des problèmes à trouver de la terre parce que tout le monde s'est mis à faire des jardins cette année , indique M. Brochet.

Dans tout le Grand Gaspé, on ne trouve plus de terre, plus de fumier. Les magasins aussi sont dévalisés. Arnaud Brochet, coordonnateur pour La Maison aux Lilas de L'Anse

Même son de cloche du côté des Jardins en Saisons.

J’ai une entreprise horticole. Alors qu'est-ce que je fais? s'interroge la propriétaire, Danielle Petitpas, qui se dit incapable de trouver de la terre ou du compost.

Il n'y en a pas à Gaspé. J’ai des contrats d'aménagement paysager... je ne peux pas faire de contrats si je n'ai pas de terre , déplore Mme Petitpas.

Arnaud Brochet est coordonnateur pour La Maison aux Lilas de L’Anse, située à l'Anse-aux-Griffons. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Pris au dépourvu, les semenciers de la région n'arrivent pas à répondre à la demande. C'est le cas de Louis Vallée.

Les gens se sont précipités sur les semences locales et ont décidé de faire des jardins , observe-t-il.

Dans mon cas, comme pour la plupart des semenciers du Québec que je connais, on est beaucoup plus en rupture de stock qu'on prévoyait , affirme M. Vallée.

Cette situation se reflète même dans les magasins à grande surface qui vendent des matières et des accessoires de jardinage.

Mais la vie trouve toujours son chemin et M. Brochet assure que les récoltes seront au rendez-vous.

On y arrive. On prend notre temps et ça va , promet-il.

Avec les informations de Bruno Lelièvre