Retour des jeux d'eau et de la chaleur à North Bay et Timmins

La Ville de Timmins a annoncé la réouverture des jeux d’eau des parcs White Water et Hollinger après avoir reçu l’autorisation du bureau de santé publique de Porcupine.

Les consignes de distanciation physique et sociale sont toujours en vigueur malgré cette réouverture, selon la Ville de Timmins.

À North Bay, la Ville a annoncé la réouverture de la pataugeoire de la famille de Rotary dès mercredi.

La Ville demande aux parents de laver les mains de leurs enfants et de surveiller ceux-ci, la pataugeoire étant non surveillée et non désinfectée.

Les consignes de distanciation sociale sont elles aussi toujours en vigueur.

North Bay a aussi annoncé une réouverture prochaine des toilettes publiques.

Avertissement de chaleur

Environnement Canada a publié un avertissement de chaleur dans la plupart des régions du Nord de l’Ontario mercredi.

Ceux-ci recommandent au public de prendre les précautions adéquates en période de chaleur intense.

Les personnes âgées, enceintes, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladie chronique sont les plus à risques face à la chaleur.

Environnement Canada recommande de boire beaucoup d’eau et de rester au frais lors d’avertissements de chaleur.