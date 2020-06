Un record de chaleur battu à Roberval

Un épisode de chaleur extrême touche le Saguenay–Lac-Saint-Jean mercredi, jeudi et vendredi. Le mercure se situera entre 31 et 36 degrés le jour et les températures ressenties pourraient atteindre 39 degrés Celsius avec le facteur humidex. D'ailleurs, un record a été battu mercredi à la station de l'aéroport de Roberval avec un maximum de 31,9 degrés.

Le record précédent datait de 1983 (30,8 degrés Celsius).

À la station de la Base de Bagotville, le mercure est monté plus haut (32,0 degrés Celsius), mais est demeuré à court du record de 1949 (32,2 degrés Celsius). Un record plus élevé avait été enregistré à Chicoutimi en 1894, selon les données d'Environnement Canada, avec 33,3 degrés Celsius, mais cette station n'existe plus depuis 1979. Les autres stations à Saguenay sont situées à Jonquière, Laterrière et La Baie.

D'autres records pourraient être battus jeudi. La température maximale prévue à la Base de Bagotville est de 36 degrés. Le record est de 35,0 et date de 2006. La même année, à Roberval, il avait fait 33,4 degrés. Le maximum prévu jeudi est de 34.

Des recommandations

La direction de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean recommande d’adopter plusieurs mesures pour réduire les risques pour la santé. Les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale sont particulièrement visés.

Il est recommandé, entre autres, de boire de six à huit verres d’eau par jour, d’éviter de consommer des boissons alcoolisées, de favoriser les endroits climatisés ou plus frais, de se rafraîchir dans l’eau d’une piscine, d’une douche ou d’un bain et de réduire ses efforts physiques.

Pour les bébés et les enfants, il faut aussi s’assurer de les faire boire plus souvent pour éviter qu’ils se déshydratent et limiter les activités extérieures entre 10 h et 15 h, quand la chaleur est plus intense.

Par ailleurs, la direction de la santé publique rappelle qu’il ne faut jamais laisser les bébés et les enfants seuls dans une pièce mal ventilée ou dans une voiture.

Amélioration de la climatisation dans les CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée bénéficient de plus en plus d’espaces de vie climatisés.