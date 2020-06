Les travailleurs étrangers tardent à arriver dans les fraisières de la région

Les travailleurs étrangers tardent à arriver dans les fraisières de la province et l’Est-du-Québec ne fait pas exception. Cette situation inquiète les producteurs parce que les travaux ont déjà commencé dans les fermes.

La directrice générale de l’Association des producteurs des fraises et framboises du Québec, Jennifer Crawford, estime que seulement un peu plus de la moitié des travailleurs étrangers est arrivé au Québec. Ailleurs au pays, les travailleurs étrangers agricoles arrivent aussi plus tard qu'à l'habitude.

Ce retard est causé par les problèmes liés à la pandémie dans les pays où le recrutement a lieu.

Les travailleurs arrivent au compte-gouttes, dit-elle. Il y a tous les facteurs qu’on ne contrôle pas dans ces pays-là. Donc, les confinements, les contrôles routiers, le manque de transports pour que les travailleurs se rendent à l’aéroport, les bureaux administratifs qui sont fermés ou au ralenti...

Il y a vraiment beaucoup d’obstacles pour que ces travailleurs-là puissent avoir les papiers, les permis dont ils ont besoin et ensuite leur billet d’avion pour se rendre sur les fermes du Québec. Jennfier Crawford, dg Association des producteurs des fraises et framboises du Québec

La fraisière Lebel, à Saint-Arsène Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Inquiétudes

Le copropriétaire de la Fraisières Lebel de Saint-Arsène, Martin Lebel, s’inquiète de ne pas avoir suffisamment de main-d’œuvre.

Seulement 5 travailleurs sur les 28 prévus sont arrivés chez lui. Ça va être une bonne année fruitière, il y a beaucoup de fleurs. On le sait qu’au bout du compte, il va manquer du monde.

Présentement, c’est un combat mental. On traverse une sécheresse dans le moment, alors il faut s’occuper en plus des plantes. C’est tout le temps [la crainte] qu’on va manquer de main-d’œuvre. Martin Lebel, copropriétaire de la Fraisières Lebel de Saint-Arsène

Les préoccupations sont les mêmes pour le copropriétaire de la Ferme Bourdage tradition de Saint-Siméon en Gaspésie, Pierre Bourdage.

Jusqu’à présent, seulement 6 travailleurs étrangers sur les 40 prévus initialement sont arrivés.

Depuis trois mois, ça évolue en dents de scie. C’est comme des montagnes russes. Pierre Bourdage, copropriétaire de la Ferme Bourdage tradition de Saint-Siméon en Gaspésie

L'entreprise familiale de la Baie-des-Chaleurs se spécialise dans la culture et la transformation de la fraise. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Peu de gens passent de la parole aux actes

Les producteurs disent avoir reçu de nombreux appels de volontaires québécois à la suite de l’invitation du premier ministre Legault qui a encouragé la population à travailler à la ferme cet été.

Cependant, Martin Lebel souligne qu’ils sont peu nombreux à répondre au téléphone.

Ma femme a fait 20 appels pour avoir 2 réponses positives. Les restaurants repartent, les salons de coiffure repartent. Les gens retournent à la vie normale. On s’attendait à ça. Martin Lebel, copropriétaire de la Fraisières Lebel de Saint-Arsène

Pierre Bourdage ajoute qu’il faut au moins deux travailleurs québécois pour remplacer un travailleur étranger en termes de productivité.

De plus, il constate que les travailleurs sans expérience ne restent pas longtemps.

Il faut comprendre que les Mexicains, les travailleurs commencent à 5 heures le matin, ils terminent à 6 heures le soir. Généralement, c’est une douzaine d’heures de travail par jour. Ils sont là, six jours semaine. Il y en a même qui veulent travailler sept jours semaine. Ce n’est pas [la même chose] qu’on voit présentement avec les Québécois. Des fois, ils vont prendre leur après-midi, ils vont terminer à midi.

Vinaigrette aux fruits Photo : Radio-Canada

Les producteurs ajoutent que lesmesures d'aide financière des gouvernements pour aider les gens à passer au travers de la pandémie nuit à au recrutement.

Ils affirment que les gens préfèrent rester à la maison et recevoir le soutien financier que de venir travailler dans un champ.

Jennifer Crawford croit que les 3000 travailleurs étrangers prévus pour aider les producteurs de fraises et framboises arriveront tôt ou tard. Elle garde espoir.

Cependant, le temps presse car la saison avance déjà.