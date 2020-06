Chantier en hauteur au centre-ville de Sherbrooke

Avec les années, le système de lumières est devenu désuet. Les lampes ont commencé à brûler et le système se comportait de façon défectueuse , explique le chargé de projets à la division des bâtiments de la Ville de Sherbrooke, Gilles St-Hilaire. La Ville a opté pour un système plus durable, qui pourra être contrôlé à distance, explique-t-il.

Au départ, la Ville a évalué les possibilités de procéder au démantèlement des lampes et à l’installation d’un nouveau système de façon conventionnelle . On s’est vite rendu compte qu’au niveau sécurité, on ne pouvait pas demander à nos électriciens de remplacer ces lampes-là , précise M. St-Hilaire.

Le contremaître Jean-Philippe Ally, qui compte des milliers d’heures d’expérience sur des chantiers à accès difficile, dirige l’opération. Il assure que la sécurité est toujours mise de l’avant. [On doit] toujours s'assurer que les ancrages sont corrects, les mousquetons placés. Là où il y a des rebords coupants, il faut bien utiliser des protèges cordes , explique-t-il.

C’est le métier le plus sécuritaire que j’ai fait. Du fait que la sécurité est tellement planifiée à l’avance et envisagée. Il y a un "no go", si on juge que quelque chose n’est pas adéquat, on n’y va pas. On fait un correctif.

Jean-Philippe Ally, contremaître, Mistras Services