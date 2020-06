On redoute de nouvelles pluies dans le sud-est du Manitoba

Dans le sud-est du Manitoba, le niveau de la rivière-aux-Rats préoccupe les responsables de la Municipalité rurale de De Salaberry. L'avis d'évacuation volontaire annoncé pour des propriétaires de maisons et de chalets demeure en vigueur. Dans la Municipalité rurale de Stuartburn, les autorités s'attellent à réparer les dégâts provoqués par les eaux.

Angèle Bernardin habite à Saint-Malo, dans la municipalité rurale de De Salaberry. Elle dit que, dans sa zone, il y a de l'eau partout. Il faut remonter à 1997 pour voir pareilles inondations.

Elle raconte que tout a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque le niveau de la rivière aux Rats s'est mis à monter. Le lendemain matin, sa cour et les 7 hectares de son terrain étaient inondés.

Angèle Bernardin dit qu'en quelques heures, son terrain a été totalement submergé d'eau. Photo : Angèle Bernardin

La maison est encore à 3 pieds de l'eau avant qu'elle ne soit touchée, mais l'eau a atteint les bâtisses sur le terrain , explique Angèle Bernardin.

Angèle Bernardin affirme que le chemin qui passe devant sa propriété est également gorgé d'eau, avec un énorme creux causé par le fort écoulement.

Tout s'est passé si vite qu'elle n'a pu prendre que le strict minimum au moment de son évacuation, dans la journée de mardi.

Elle va d'ailleurs tenter de retourner chez elle pour récupérer des effets personnels, si le niveau de l'eau baisse. Pour le moment, dit-elle, il n'a diminué que de très peu.

Les autorités locales confirment ce constat. D'après la directrice de la Municipalité, Denise Parent, le niveau de l'eau est si élevé qu'il est difficile pour le moment de mesurer l'ampleur des dégâts.

Certainement, pour les gens qui ont des chalets plus près de la rivière, il y aura des dommages , dit-elle. En attendant, les résidents ainsi que les autorités locales scrutent le ciel alors que des pluies sont prévues au cours des prochains jours dans la région.

Selon Denise Parent, des précipitations supplémentaires pourraient compliquer davantage la situation. S'il pleut au sud-est de chez nous, la rivière va monter et toute l'eau se déverse ici. Alors ça pourrait être une moins belle situation , explique-t-elle.

Nettoyage et réparations

Dans Stuartburn, le niveau d'eau a baissé, et l'heure est aux réparations. La directrice générale de la Municipalité, Lucie Maynard, dit que les équipes sont à pied d'oeuvre pour réparer les chemins et les routes et débarrasser les ponceaux des débris de bois qui les obstruent.

Elle affirme que quatre propriétés ont été endommagées et que dix propriétaires ne peuvent toujours pas accéder à leurs maisons.

Selon Mme Maynard, au moins l'une des propriétés sera une perte totale tant les dégâts sont importants. Elle ajoute que l'ordre d'évacuation obligatoire qui concernait initialement huit propriétaires n'est plus en vigueur que pour deux d'entre eux.

Quant à l'état d'urgence, il devrait durer jusqu'au 8 juillet car les autorités municipales craignent de nouvelles précipitations.