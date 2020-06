Saguenay met en demeure Norda Stelo

La Ville reproche à l’entreprise, anciennement Roche, d’avoir unilatéralement mis fin à un mandat initialement confié il y a six ans.

L’envoi d’une mise en demeure a été entériné par les membres du comité exécutif le 26 mai dernier.

Selon la résolution adoptée à l’unanimité, le mandat accordé à Norda Stelo le 10 avril 2014 visait la préparation de plans et devis et la supervision durant le projet de réaménagement du terminal. Celui-ci est évalué à environ 20 millions de dollars. Le projet a été mis en veilleuse, avant d’être réactivé en janvier 2020.

Lors de la relance du dossier, des avenants d’honoraires ont été acheminés par la Ville, désormais responsable de la gestion de l’aéroport Saguenay-Bagotville. Celle-ci était autrefois assumée par Promotion Saguenay. Un montant forfaitaire de 177 000 $ a donc été ajouté au contrat initial de 468 000 $.

Selon les prétentions de la Ville, Norda Stelo a accepté le montant forfaitaire versé de gré à gré afin de tenir compte des coûts supplémentaires liés aux délais.

Retrait

Le 23 avril dernier, les procureurs de Norda Stelo ont transmis une lettre aux instances municipales. Ils faisaient part de l’intention de la firme de se retirer de son rôle d’accompagnatrice dans le processus d’appel d’offres en vue des travaux de construction. Du coup, Norda Stelo réclamait 40 000 $ de plus pour les plans et devis.

Le service des affaires juridiques et du greffe de Saguenay a officiellement refusé ces conditions de retrait par voie de lettre le 4 mai dernier et a exigé de Norda Stelo qu’elle respecte ses engagements.

Une rencontre a eu lieu entre les deux parties, mais les efforts de conciliation n’ont pas porté fruit.

« […] En manifestant son refus de poursuivre l’exécution de ses obligations, la Ville estime que Norda Stelo a résilié unilatéralement le contrat, et ce, sans motif sérieux, à contretemps et de manière inopportune […] La Ville est d’avis que Norda Stelo sera entièrement responsable des retards et des frais supplémentaires, dont l’évaluation des dommages reste à parfaire à ce jour », est-il inscrit dans la résolution du comité exécutif.

Suivant l’envoi de la mise en demeure, le comité exécutif a recommandé au conseil municipal qu’un mandat en bonne et due forme soit confié au service des affaires juridiques et du greffe « afin d’entreprendre toute procédure judiciaire nécessaire » dans l’éventualité du maintien de la décision de Norda Stelo de résilier le mandat de façon prématurée.