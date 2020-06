À la découverte des lièvres des Prairies qui s'imposent de plus en plus dans nos villes

Ils sont partout : dans nos jardins, aux coins des rues et sur les campus universitaires. À Edmonton et à Calgary, tout le monde a déjà vu ces lièvres. Ce sont des objets de curiosité pour certains, des animaux nuisibles pour d'autres. Partons à la découverte de ces mammifères rongeurs aux grandes oreilles qui s'imposent de plus en plus dans nos vies.

Ces voisins herbivores

Un lapin! Oh, il est parti… Adrien, 6 ans, garde toujours un oeil sur la rue en espérant voir un lièvre après lequel il essaie de courir. Ses soeurs, Julie et Béatrice, et lui peuvent en voir jusqu’à trois par jour.

Pourtant, lorsque le soleil est levé, dans ce quartier du sud d'Edmonton, les lièvres n'osent pas s'aventurer trop près de Marie Wahl et de sa petite famille. Mais, lorsqu'elles ont le dos tourné, ou pendant la nuit, ces assaillants poilus envahissent leur jardin .

Ils mangent nos plantes , crie Adrien. Sa mère le confirme : Ils viennent presque tous les jours nous rendre visite. On les apprécie, on aime voir de la faune dans les grandes villes, mais, cette année, ils ont mangé des petits pois, de l'origan, en plus des plantes ornementales qu’ils mangent d’habitude.

La famille de Marie Wahl s'amuse encore de voir son jardin grignoté. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Pour voir un jour son potager grandir, cette Edmontonienne, originaire du nord-est de la France, s'adapte. Elle privilégie cette année pommes de terre et tomates, dont ces animaux seraient moins friands. Si ça devient trop, il faudra qu’on réagisse , lâche-t-elle.

Si sa famille s'amuse encore de voir ces intrus grignoter sa verdure, certains décident de reprendre le contrôle sur leur jardin en installant clôtures ou enclos. Joanne McKenzie-Uhuad, qui habite la capitale albertaine, en a eu assez de voir sans cesse des coups de dents dans ses orpins et ses succulentes. Cette année, elle a demandé à son mari de lui construire des boîtes contre les lapins .

Pour éloigner ces rongeurs, les Edmonotoniens se remontent les manches. Photo : Joanne McKenzie-Uhuad

Arrivés avec la colonisation

Mais pourquoi ces mammifères nocturnes et solitaires ont-ils élu domicile dans nos villes et comment vivent-ils? C'est une question qui a fasciné John Wood, professeur émérite de l’Université King’s pendant plus de 25 ans. Ce sont des créatures captivantes , dit-il les yeux brillants, assis dans son jardin.

Ce sont les colons européens qui, au 19e siècle, auraient amené dans les Prairies ces mammifères. Rapidement, les forêts font place à des villages, à des maisons et àdes routes. Au début du 20e siècle, une partie des lièvres des Prairies, aussi appelés lièvres de Townsend, quittent la région de Red Deer pour le nord.

La première fois que la présence de ces lièvres à Edmonton a été notée sur papier remonte à 1924 , dit le professeur. Aujourd’hui, les grandes villes comme Calgary et, surtout, Edmonton sont un habitat idéal : loin des prédateurs et de la nourriture à portée des dents.

John Wood est le seul professeur en Alberta à avoir observé ces lièvres durant plusieurs décennies. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Après pas moins de 4000 heures d’observation à la tombée de la nuit, jumelles autour du cou, John Wood et ses élèves ont recensé 400 de ces animaux en 1992 et 2500 en 2016, une population six fois plus grande en seulement un quart de siècle.

Difficile de trouver des données pour Calgary, mais, selon l'expert, il y en aurait plus à Edmonton. L’espèce n’étant pas chassée, régulée ou protégée, le gouvernement provincial, fédéral, ni même les municipalités, ne rendent compte de l’évolution de leur population. Ils ne représentent pas encore un problème à surveiller , estime John Wood.

L'humain, prédateur malgré lui

Aujourd'hui, le plus grand danger pour ces lièvres dans les villes, ce sont les humains. Un peu moins de 200 sont secourus chaque année dans la capitale albertaine par le centre de réhabilitation et de sauvetage de la faune du nord de l’Alberta.

Blessés par une voiture, ramassés par un voisin, ils sont ensuite répartis au sein de 12 familles d'accueil, comme chez Pierre-Yves et Christal Myner. Ces bénévoles de St. Albert les soignent et les nourrissent plusieurs semaines avant de les relâcher dans la nature. Prendre soin des animaux, c’est notre nature , avoue l'Albertain originaire du Québec. On a commencé avec des écureuils blessés, mais, depuis quatre ans, c’est les lapins.

Le couple s’est occupé de 35 lièvres en tout en quatre ans de service. C'est quasiment une thérapie, l’interaction avec des animaux. Ça aide également à nous calmer. Et, ainsi, on redonne aussi aux animaux. Il y a tellement de programmes pour aider les humains, mais pas beaucoup pour les animaux sauvages , dit Pierre-Yves. Le couple a également un poulailler urbain dans sa cour.

Ces amoureux des animaux sont l'une des 12 familles d'accueil pour les lièvres secourus à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les bébés pèsent 50 grammes et ne sont pas plus gros qu’une balle de tennis. Les bénévoles tentent de les nourrir, en les manipulant le moins possible. Ça peut faire des dommages à l’estomac , dit Pierre-Yves. Lorsqu’ils atteignent 150 grammes, le taux de survie est meilleur.

Les protecteurs de la faune rappellent au public qu'il ne faut pas ramasser les levrauts au printemps, souvent seuls, mais pas abandonnés. Leur mère ne les retrouve que quelques minutes par jour pour les nourrir , précise le professeur John Wood. En captivité, leurs jours sont comptés.

Entre 50 et 250 grammes, les levrauts secourus sont nourris à la seringue avec une formule lactée spécialement faite pour les écureuils et les lapins. Photo : Christal Myner