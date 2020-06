Malgré la pandémie de COVID-19, des activités culturelles seront offertes à Gatineau cet été. La programmation, adaptée aux circonstances, inclut notamment des concerts en plein air, des jeux d’évasion, un Sentier culturel légèrement modifié et l’ouverture du StudiOdyssée, un studio virtuel conçu par la Maison de la culture.

Un été sans pareil

La Ville de Gatineau a choisi le slogan Un été sans pareil pour lancer sa programmation culturelle. Plusieurs activités et prestations seront diffusées sur le web ou sur les réseaux sociaux afin d'éviter les rassemblements.

Parmi celles-ci, on retrouve les Mardis classiques en webdiffusion et des visites patrimoniales virtuelles de tous les secteurs de la ville. Des spectacles sur des balcons seront également captés et diffusés sur Internet.

Grande nouveauté cette année, un jeu d'évasion mobile sur le thème du Grand feu de Hull permettra d’aller à la découverte de l’histoire patrimoniale de Gatineau à travers un jeu interactif.

StudiOdyssée

La salle Odyssée se transforme en studio numérique pour diffuser en ligne une série de spectacles exclusifs. C’est le duo folk Geneviève & Alain qui ouvrira la saison, le mercredi 8 juillet à 20 h.

Chaque spectacle est présenté gratuitement en direct sur les réseaux sociaux et sur le site web de la Maison de la culture. C’est un rendez-vous unique qui ne sera pas disponible en rediffusion.

C’est un projet estival auquel nous tenons beaucoup , explique le responsable des communications à la salle Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau, Martin Vanasse. Il ajoute que son équipe souhaite que ce studio demeure après la crise pour offrir une programmation hybride après le retour en salle des spectateurs .

Le Sentier culturel

Le Sentier culturel, quant à lui, sera légèrement modifié pour s’adapter à la pandémie de COVID-19. La Ville de Gatineau a abandonné le tracé au sol pour limiter les rassemblements. Nous avons décidé de nous promener sur tout le territoire de la ville , ajoute Marie-Claude Morin, la nouvelle porte-parole de la programmation estivale de la Municipalité.

Des auteurs de la région seront aussi mis de l’avant lors de lectures publiques et des œuvres d’art extérieures seront réalisées dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers. L’ensemble de la programmation se veut inclusif et prévoit des activités pour tous les âges.

On a vraiment pensé à tout le monde , insiste Mme Morin. Il y aura beaucoup d'activités dans les parcs, où il est plus facile de respecter la distanciation physique et sur le web.

La Ville de Gatineau rappelle que le nombre de participants aux activités extérieures pourrait être limité et que du marquage temporaire au sol pourrait être installé afin d'encourager la distanciation physique.

Avec les informations de Christelle D'Amours et Kevin Sweet