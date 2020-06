Une commande vocale Siri pour enregistrer la police gagne en popularité

Créé en 2018 par l’utilisateur Reddit Robert Petersen  (Nouvelle fenêtre) , le raccourci met la musique sur pause, diminue au maximum la luminosité de l’écran du téléphone, active le mode Ne pas déranger afin de bloquer les appels entrants, et amorce un enregistrement vidéo avec la caméra frontale de l’iPhone. Et tout ce qu’il faut dire pour le déclencher est : Dis Siri, je me fais interpeller par la police.

Il me semble que si l’on se fait interpeller, il n’y a pas de mal à avoir un enregistrement de l’incident. De nos jours, les policiers de plusieurs villes ont des caméras corporelles, donc [ce raccourci] peut être l’équivalent pour la population , a expliqué Robert Petersen au site Business Insider en 2018. L’outil a surtout été conçu pour les interpellations à bord d’un véhicule.

Il est possible de configurer des commandes Siri personnalisées sur les appareils iOS depuis 2018. Photo : Getty Images / Wachiwit

Pour aider au maximum les gens, la commande vocale envoie un texto à un contact de leur choix lorsqu’elle est activée en plus de lui envoyer une copie de la vidéo une fois l’enregistrement terminé. Une copie peut aussi automatiquement être téléversée sur les plateformes infonuagiques iCloud ou Dropbox, si l’utilisateur ou l’utilisatrice le désire.

Je voulais juste que n’importe qui puisse avoir une preuve de sa version des faits dans le cas improbable que quelque chose d’inattendu survient lors de l’interaction. Et si 1 personne sur 10 000 trouve que le raccourci est utile, je serai content , a déclaré son créateur en entrevue avec la chaîne KCTV, l’an dernier.

Rappelons qu’une personne membre des forces de l’ordre ne peut interdire sans raison valable à une personne de la filmer, tant que celle-ci n’entrave pas son travail.

Comment installer le raccourci

Si le raccourci Siri a été conçu en anglais, il peut très facilement être téléchargé et traduit en français. Voici comment s’y prendre.