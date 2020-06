Les centres d’entraînement pourront rouvrir dès le 22 juin en Abitibi-Témiscamingue

Cette fermeture prolongée aura toutefois eu des impacts économiques. Après trois mois de fermeture, le Crossfit Zero-8 à Rouyn-Noranda rouvrira sous un autre nom. Le propriétaire, Jérémy Bergeron, explique que l’entreprise, qui s’appellera Centre Fonctionnel 08, a perdu les trois quarts de ses membres pendant le confinement.

On avait la bannière CrossFit au départ et avec la COVID, il faut couper les dépenses, parce que ce n’est pas facile en étant fermé, explique-t-il. On enlève la bannière CrossFit qui est quand même un coût assez dispendieux pour notre petite PME, alors on enlève ça pour cette année. Peut-être que l’an prochain on va revenir avec CrossFit, mais pour l’instant, on change de nom.

Il affirme que l’offre de service ne changera pas. Les clients ont vraiment hâte, soutient Jérémy Bergeron. Aussitôt qu’il y a une petite nouvelle, qui sort sur les gyms, mon téléphone se met à vibrer. Même la population qui n’est pas membre a hâte de recommencer.

Le centre d'entraînement CrossFit Zéro-8 fait des entraînements à l'extérieur en attendant la réouverture. Photo : gracieuseté

En conférence de presse ce mercredi, la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a recommandé d’éviter l’utilisation des vestiaires, des douches et des toilettes. Elle affirme que l’accès demeure permis dans le respect des normes sanitaires et que ce choix revient aux gestionnaires.

La copropriétaire du Centre de conditionnement physique Aéroforme souligne que cette décision a déjà été prise, mais que les règlements pourraient être modifiés.

On avait déjà de très bonnes habitudes au niveau de l’hygiène, mais oui il y a quand même de petits trucs qui vont changer. Évidemment, les vestiaires ne seront pas ouverts, les gens vont apporter le moins d’effets personnels possible, chacun va avoir son vaporisateur et son matériel et oui, tout devra être désinfecté par la suite , détaille Anne-Marie Sicard Coutu.

Le Cyclotonus de Val-d'Or pourra reprendre ses activités. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Au Cyclotonus de Val-d’Or, tous les appareils pourront être utilisés, puisque l’espace est suffisant. La copropriétaire, Véronique Pelletier, affirme que seuls quatre clients pourront circuler dans les vestiaires en même temps. Les douches seront disponibles, mais chaque client va devoir laver sa douche avec du désinfectant , précise-t-elle.

Les joueurs de sports collectifs comme le hockey ou le soccer pourront aussi reprendre les matchs en respectant les directives de la Santé publique.

Ce lundi, les plages publiques et privées pourront aussi recevoir à nouveau la population, mais les dates d’ouverture peuvent varier. Par exemple à Rouyn-Noranda, la plage Kiwanis devrait ouvrir le 6 juillet en raison de travaux de réfection d’un muret.

Réouverture des salles de cinéma

Cette nouvelle phase de déconfinement graduel des sports et des activités de plein air s’ajoutent aux annonces de réouverture des salles de spectacle, des théâtres et des cinémas dès le 22 juin. Certains ouvriront après cette date permise par le gouvernement du Québec.

Des cinémas, comme le Capitol de Val-d’Or, ouvriront leurs portes le 3 juillet.

Les clients pourront se procurer les billets en ligne, selon le propriétaire Michel Veillette. Une distanciation de 1,5 mètre sera autorisée pour ce type d’entreprise. Toutes les rangées pourront être prises, mais il y aura deux bancs entre les personnes, sauf pour les familles ou les conjoints et conjointes qui restent à la même adresse. Si le film est vraiment excellent, on prendra plus de salles pour présenter le même film ou faire plus de représentations.

Les normes pourraient être modifiées rapidement, selon lui. Michel Veillette affirme qu’il s’adaptera autant pour le cinéma, que pour son restaurant le Bar Bistro L’Entracte.

Le cinéma Capitol et le Bar Bistro L'Entracte de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Nouvelle expérience au restaurant

Équipés de masques, lunettes ou visières, les employés de son restaurant ont reçu leurs premiers clients avec les nouvelles restrictions. On fait comme un spectacle en fait. On ne pense pas qu’on est à l’hôpital. Comme un spectacle. Moi j’ai trouvé ça vraiment l’fun , dit-il en riant.

Les clients réservent d’avance, on avait la terrasse, avec la distanciation il n’y avait aucun problème. Il y avait moins de tables et on dirait que les gens étaient plus à l’aise , ajoute-t-il.

La technologie facilite le service, puisque les clients du restaurant pouvaient photographier le menu affiché à l’extérieur et le consulter ensuite et les personnes qui se rendront au cinéma pourront présenter leur billet au moyen de leur cellulaire.

On se sert de tout ce qu’on peut avoir pour que ça aille le mieux possible et que les gens touchent le moins possible ce qu’il y a autour d’eux , précise-t-il.

Les rassemblements intérieurs dans les lieux publics seront permis la semaine prochaine. Le maximum de personnes permises est de 50 et la distanciation physique de 2 mètres devra être respectée.