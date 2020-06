Ce soir on char! : un nouveau festival d’humour en voiture au ciné-parc de Saint-Eustache

Un festival fera ses premiers tours de piste les 21 et 22 juillet prochains au ciné-parc de Saint-Eustache. Avec Ce soir on char!, les adeptes d’humour de la Rive-Nord pourront revoir des humoristes en chair et en os depuis le confort de leur bolide.

Les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19 n’ont pas que des inconvénients pour Groupe Entourage, une boîte de productions de spectacles et de représentation d’artistes. Dès les premières mesures de confinement annoncées en mars, l’équipe a mis le pied au plancher pour développer une formule de festival qui pourrait respecter les directives de la Santé publique.

Sans se consulter, les humoristes Mario Tessier et Philippe Laprise m’ont lancé l’idée la même journée de créer un spectacle qui aurait lieu dans un ciné-parc. J’ai vraiment été enchanté par le site à Saint-Eustache, qui est vraiment pittoresque et qui permet en même temps une rare offre de festival aux personnes résidant sur la couronne Nord de Montréal , raconte Eric Young, le président du Groupe Entourage.

Le ciné-parc et le marché aux puces de Saint-Eustache. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Les soirées en plein air débuteront avec une ambiance de fête d’avant-match, où le public pourra profiter de la présence de camions-restaurants, d’animations diverses et de musique offerte par des DJ. Chaque voiture bénéficiera d’un espace attribué depuis lequel les membres de l’auditoire pourront profiter des numéros présentés sur grand écran.

Pour respecter la distanciation physique, la capacité du site a été réduite de moitié et des installations sanitaires supplémentaires ont été ajoutées. On veut vraiment éviter que des files se créent pour les toilettes ou la restauration , précise Eric Young.

La voiture célébrée

Depuis la boîte de leur camion ou avec les fenêtres ouvertes, les spectateurs et spectatrices pourront retrouver les animateurs Dominic Paquet et Philippe Bond ainsi que plusieurs humoristes, comme Mariana Mazza, Maxim Martin, Jean-Michel Anctil et Mehdi Bousaidan.

Le concept pourrait bien survivre à la pandémie et prendre de l’expansion au cours des prochaines années. On aimerait pouvoir accueillir un jour 3400 véhicules au lieu des 1700 qu’on permettra cette année, et, pourquoi pas, coupler les soirées d’humour avec une exposition de voitures rares, qui permettrait de célébrer les automobiles sous toutes leurs formes , explique Eric Young.

Il dévoile que les humoristes feront même leur entrée sur scène à bord de véhicules qui reflètent leur personnalité et leurs goûts.

Les automobilistes qui ne pourront pas faire la route vers Saint-Eustache ne seront pas en reste : les galas seront captés et retransmis sur la chaîne V Télé plus tard durant l’été.

Ce soir on char! est le deuxième événement du genre prévu cet été dans la région métropolitaine. Le festival d’humour au volant FAUV se tiendra quant à lui dans un des stationnements de l’aéroport Montréal-Trudeau du 3 au 5 juillet et comptera sur des têtes d’affiche comme Les Grandes Crues, Eddy King et Yannick De Martino.