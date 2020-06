Pas de BAPE virtuel sur GNL Québec, demandent 45 groupes

Les groupes ont envoyé une lettre commune au président du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , Philippe Bourke.

Pour le moment, seule la date du début de l'étude du projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel est connue,soit le 14 septembre. Les détails des audiences et le calendrier des travaux ne seront connus qu’au mois d’août.

Les modalités n'ont pas été annoncées non plus. Actuellement, le BAPEBAPE tient et a tenu des audiences virtuelles dans d'autres dossiers plus mineurs, en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Pour les signataires de la lettre, il est évident qu’une consultation publique uniquement virtuelle défavoriserait grandement les personnes les plus démunies et les plus âgées, ainsi que les personnes qui vivent dans des régions éloignées. Aussi, l’accès à des communications numériques n’est pas à la portée de tous et toutes, tant en termes d’équipements que de compétences nécessaires à l’utilisation de ces technologies .

Trop tôt, dit le BAPE

Selon le coordonnateur au développement des communications, Pierre Turgeon, la demande des groupes est prématurée. La commission pour GNL n’existe pas encore puisque personne n’a encore été nommé par le président du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , Philippe Bourke, dont c’est la prérogative , a-t-il indiqué.

Donc, ni le président de la Commission ni le ou les autres commissaires pour GNL n’ont été désignés , a-t-il enchaîné.

Ainsi, il reviendra à la commission de déterminer les modalités de la consultation, car elle aura sa pleine indépendance.

Par ailleurs, les modalités pour une autre évaluation majeure, soit le tramway de Québec, seront connues la semaine prochaine. La commission commencera ses travaux le 6 juillet.

Pierre Turgeon a assuré que les mandats qui avaient des audiences virtuelles se sont très bien déroulés et que les gens qui le désiraient ont pu être entendus. Il mentionne que le BAPEBAPE tente continuellement de s'adapter aux nouvelles exigences sanitaires.

Rappelons aussi que la décision finale reviendra au conseil des ministres, qui se basera sur le rapport et les recommandations du BAPEBAPE , mais sans être tenu de les suivre.

Ailleurs qu'à Saguenay

Les 45 groupes croient également que les séances devraient être tenues non seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également à Montréal, Québec, Rouyn-Noranda et Trois-Rivières. Au printemps, avant que le mandat précédent soit annulé, le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement ne devait se tenir qu'à Saguenay.

De plus, comme il a souvent été demandé, ils voudraient que le BAPEBAPE tienne compte des impacts environnementaux depuis l'extraction jusqu'à l'exportation et sa consommation. Finalement, ils enjoignent l'organismes d'évaluation environnementale à accorder une attention particulière à la situation du béluga dans la rivière Saguenay, par où transiteraient les navires pour l'exportation du gaz.

Sur les 45 groupes signataires, il n'y a que la Coalition Fjord, par la signature d'Adrien Guibert-Barthez, qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On retrouve notamment le Comité vigilance hydrocarbure L'Assomption, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville et Alternatives Bécancour. Il y a aussi des organismes de plus large envergure comme la Fondation David Suzuki, Nature Québec et Équiterre.