Malgré la pandémie, Centraide Outaouais s'approche de l'objectif de sa campagne annuelle

Malgré tout, la directrice générale de Centraide Outaouais, Nathalie Lepage, se félicite de ce résultat, alors que l’organisme craignait le pire en raison de l’annulation de ses activités de financement qui étaient prévues ce printemps.

On est extrêmement contents, malgré la situation cette année de la pandémie, des résultats qu’on a amassés pour la campagne 2019 , a-t-elle expliqué en entrevue.

Il faut se rappeler qu’au mois de mars quand tout le monde était confiné, il nous restait plusieurs événements pour compléter nos résultats de campagne qui n’ont pas pu avoir lieu malheureusement , a-t-elle ajouté.

Pour pallier le manque à gagner, l’organisme a dû mettre en place de nouvelles activités de financement. En mai, Centraide a lancé l’ Opération consignation auprès des citoyens en les invitant à donner leurs bouteilles et canettes consignées, ce qui a permis de collecter un peu plus de 64 000 $.

C'est une nouvelle activité qui est directement liée à la situation de la pandémie et le succès a dépassé toutes nos espérances. Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais

L’argent collecté lors de cette 75e campagne de financement sera distribué à 84 organismes de la région et permettra de venir en aide à plus de 63 000 personnes, selon Centraide Outaouais.

La directrice de Centraide Outaouais se félicite du montant amassé cette année. Photo : Radio-Canada

À la Manne de l’Île, le financement de Centraide représente plus de 55 000 $ par année, ce qui correspond à près de 15 % du budget annuel de l’organisme. Pour son directeur général, Vincent Heine, ce montant est essentiel au travail de son équipe, qui offre entre autres des denrées alimentaires aux plus démunis.

C’est des montants qui sont considérables , a affirmé M. Heine. Sans ces montants-là, on ne pourrait pas atteindre la réalisation de notre mission.

Cet argent est d’autant plus important cette année que la Manne de l’Île a dû annuler ses propres activités de financement, alors que les besoins ont explosé depuis le début de la pandémie.

C’est certain que les activités de fonds cette année sont plus difficiles. C’est incertain avec la situation économique. Donc, de savoir que ce montant-là est en banque de leur côté, c’est très rassurant et ça nous permet de continuer à travailler sur le terrain, puis de nous concentrer sur les familles dans le besoin. Vincent Heine, directeur général de la Manne de l'Île

Campagne 2020-2021 imprégnée par la COVID-19

La prochaine campagne de financement de Centraide Outaouais, qui commencera au mois de septembre, sera aussi influencée par la crise sanitaire. Il faut se préparer à tout, il y a de bonnes chances que notre campagne ne sera pas comme à l’habitude , a lancé Mme Lepage.

Même si l’objectif à atteindre pour la prochaine campagne n’a pas encore été décidé, l’organisme se prépare à lancer des activités de financement respectueuses des règles sanitaires, notamment grâce à des activités virtuelles.

On est en train d'évaluer comment on va transformer nos façons de faire pour pouvoir s’adapter s'il y a une deuxième vague, si tout le monde doit se confiner ou même si on continue, les gens vont peut-être être mal à l’aise de se réunir en grand groupe , a indiqué Mme Lepage.

Par ailleurs, Centraide Outaouais a aussi annoncé qu'il reconduira Bob Rioux à la présidence de sa campagne annuelle en 2020-2021.