Une visite au Musée de la civilisation pas comme les autres

Les mesures sanitaires seront bien visibles lors de la réouverture du Musée de la civilisation le 20 juin. L'institution veut néanmoins offrir aux visiteurs une expérience agréable et sécuritaire.

Le Musée a donné un avant-goût de cette expérience à l'occasion d'une visite pour les médias, mercredi. L'institution a dû procéder à de nombreux changements.

Il faut mentionner d'emblée que l'accès au Musée ne sera plus le même.

Les visiteurs devront tous emprunter la petite entrée de la rue Dalhousie, auparavant consacrée aux personnes à mobilité réduite.

Des pastilles jaunes posées au sol indiqueront clairement où faire la file et à quelle distance.

Une fois à l'intérieur, les visiteurs feront valider leur billet, acheté en ligne, à une station électronique. L'heure d'arrivée sur le billet devra être respectée, mais le moment du départ sera laissé à la discrétion des visiteurs.

Ces derniers suivront ensuite religieusement les couloirs de déplacement, à sens unique, dans les espaces communs et dans les salles d'exposition.

800 personnes par jour

Fini les foules nombreuses qui attendent à l'entrée des expositions les plus populaires. La capacité de chaque salle sera indiquée à l'entrée et les visiteurs seront peu nombreux à circuler dans les espaces communs.

On commence par une capacité de 100 personnes par heure, donc on peut se rendre à 800 personnes par jour puisqu'on est ouvert 8 heures , précise le président et directeur général du Musée, Stéphan La Roche.

Des bénévoles accueilleront les gens aux différentes entrées, tout en s'assurant que les consignes soient respectées.

Les heures d'ouverture de l'institution sont d'ailleurs élargies , ajoute M. La Roche. Le Musée ouvre désormais de 10 h à 18 h, du mardi au dimanche.

Une soirée sera aussi offerte le jeudi, de 18 h à 20 h.

Le président et directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Tremblay

Faire preuve d'innovation

Le Musée de la civilisation reprend du service en ayant, malgré tout, le vent dans les voiles. Non seulement les visiteurs auront accès à une programmation complète, ils auront droit aussi à quelques nouveautés.

Cependant, certaines expositions ont donné plus de fil à retordre à l'équipe du Musée. C'est le cas de La tête dans le nuage qui est consacrée à la révolution numérique. Une exposition qui est très interactive.

On a trouvé plusieurs solutions , affirme le directeur général de l'institution. La plupart des interactifs sont donc maintenus. Plutôt que d'avoir des écouteurs, on a des haut-parleurs à la place. Pour certains interactifs, qu'on devait actionner avec les mains, on les actionne maintenant avec les pieds.

Exemple d'une affiche concernant les consignes sanitaires au Musée. Photo : Radio-Canada / Anne-Josee Cameron

N'oublions pas Bobinette

Le Musée de la civilisation rappellera de bons souvenirs aux enfants d'autrefois avec Nom d''une Bobinette!, l'exposition- vitrine consacrée à l'héroïne chérie de l'émission jeunesse Bobino.

Cette exposition comprend de nombreuses choses, comme Bobinette elle-même, des vêtements sur mesure, une maquette du castelet, des couvre-chefs, la canne de Bobino et bien sûr, les fameux pétards à la farine!

Cette exposition est tirée de la collection d'accessoires de Radio-Canada.

L'exposition-vitrine Non d'une Bobinette! débute samedi prochain au deuxième étage du Musée de la civilisation. Photo : Radio-Canada / Anne-Josee Cameron

Rappel des mesures sanitaires Achat de billet horodaté. Les billets pourront être achetés jusqu'à une semaine à l'avance

Parcours adapté en fonctions des règles de distanciation physique

Distribution de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains

Affichage des rappels des mesures d'hygiène et signalisation adaptée au nouveau parcours

Une seule entrée pour tout le monde, sur la rue Dalhousie