En difficulté, les salles de boxe rouvrent au compte-goutte en Ontario

En Ontario, les clubs doivent respecter des protocoles sanitaires stricts pour rouvrir, mais ce n'est pas tout. Les clubs peuvent seulement offrir des entraînements privés ou en très petits groupes. Ils doivent aussi être sanctionnés par la fédération provinciale, en plus de compter sur des entraîneurs certifiés par Boxing Ontario.

Pour beaucoup de clubs, ces restrictions posent problème. Déjà, la fédération ne sanctionne que 150 salles de boxe à travers la province de l'Ontario. Les autres doivent attendre l'aval de la santé publique et du gouvernement provincial.

En date du 17 juin, 25 salles de boxe ont reçu les autorisations nécessaires pour reprendre leurs activités en Ontario.

Avec les protocoles sanitaires que nous avons actuellement et les restrictions que le gouvernement a imposées dans le cadre de la première phase du déconfinement, et même de la deuxième, on lutte comme des fous! , explique la présidente de Boxing Ontario, Jennifer Huggins. Celle-ci concède que la réouverture n'est pas possible pour tout le monde.

Les salles de boxe peuvent accueillir un maximum de dix personnes à la fois, ce qui ne s'avère pas suffisant pour assurer le paiement des factures et du loyer, par exemple, et ce, sans parler des honoraires des employés.

Tous les propriétaires de gyms avec qui j'ai parlé ont de la difficulté à couvrir leur loyer , note Mme Huggins qui possède elle-même le Kingsway Boxing Club, une salle de boxe à Etobicoke. Elle a ouvert ses portes le 15 juin.

D'une certaine façon, rouvrir maintenant est plus coûteux que de rester fermé. Jennifer Huggins, présidente de Boxing Ontario

Dans l'ensemble, à titre d'industrie, nous avons toujours été fiers d'être là pour nos athlètes... mais en ce moment, on peine à être là pour nous-mêmes , rajoute-t-elle.

Selon le secrétaire de Boxing Ontario, Fred Ten Eyck, quatre autres salles devraient obtenir le feu vert d'ici la fin de la semaine. Une dizaine d'ici la fin du mois , note-t-il.

Quand le gouvernement décidera d'augmenter à 20 ou 25 le nombre de personnes admises en même temps dans un espace, on verra la majorité de nos clubs se lancer dans les protocoles de réouverture , précise M. Ten Eyck.

Avec les restrictions et le nombre de cas actifs à l'heure actuelle, certains clubs jugent que ce n'est pas judicieux pour eux.

Une bénédiction pour les athlètes

Mandy Bujold, originaire de Kitchener, a représenté le Canada lors des Jeux olympiques de Rio, au Brésil en 2016. Photo : Getty Images / AFP/Yuri Cortez

La boxeuse originaire de Kitchener, Mandy Bujold, a accueilli favorablement la nouvelle de la réouverture de quelques salles de boxe en Ontario. Pour des boxeuses de haut niveau comme elle, cela lui a permis de reprendre l'entraînement en personne avec son entraîneur, Syd Vanderpool.

Ça change beaucoup parce que même si je m'entraîne dans mon sous-sol, ce n'est pas pareil que d'avoir un entraîneur près de toi qui peut analyser tes moindres mouvements , analyse celle qui a remis les pieds au gym la semaine dernière.

La technique, c'est très important en boxe. Une longue pause, ça peut changer beaucoup.

Et quand on contemple une participation aux Jeux olympiques, ces petits détails peuvent faire toute la différence.

Un punching bag, ça ne bouge pas. Il faut être créatif et faire des scénarios dans sa tête , rigole celle qui avait représenté le Canada lors des Jeux olympiques de Rio, en 2016.

La pugiliste ontarienne estime qu'elle pourrait avoir à s'entraîner d'ici au mois de décembre sans affronter qui que ce soit. En Amérique, les essais olympiques sont prévus pour février ou mars 2021 et il faudra avoir fait quelques combats avant ça sinon ça n'aura pas de sens , note-t-elle.

Je me suis trop engagée et j'ai fait trop de sacrifices pour arrêter ici , conclut Bujold.

C'est dire que pour tout le monde impliqué de près ou de loin dans le milieu de la boxe en Ontario, le combat se poursuit.