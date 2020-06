La cour rejette la 2e demande de mise en liberté d’Anthony Michael Bilodeau 

Une foule d'environ 70 personnes s’est rassemblée devant le palais de justice d’Edmonton avec des pancartes à l’effigie des deux disparus : Jacob Sansom et de son oncle Maurice Cardinal.

La manifestation a commencé par des tambours et des prières avant que des amis et des proches partagent des souvenirs des deux hommes et font part de leur gentillesse.

La veuve de Jacob Samson, Sarah Samson, a déclaré que les effusions de la communauté montrent à quel point son mari était aimé.

Cela prouve à quel point je savais à quel point Jake était spécial. Sarah Samson

Au cours des procédures judiciaires qui font l’objet d’une interdiction de publication, Anthony Michael Bilodeau s’est vu refuser une remise en liberté sous caution pour la deuxième fois.

Jacob Sansom (à gauche) et Maurice Cardinal chassaient près du lac Siebert lorsqu'ils ont été tués à l'arme à feu. Cette photo a été prise le jour de leur mort. Photo : Courtoisie Mike Sansom

À l’extérieur du palais de justice, l’annonce a été accueillie par des applaudissements après plus de six heures depuis le début de l’audience.

Nous sommes soulagés , a déclaré la veuve Samson aux journalistes. Je vais pouvoir dormir, je pense, ce soir. J'ai fini, je suis fatiguée, je suis épuisée.

Plus tôt cette semaine, la présidente de la Nation métisse de l'Alberta, Audrey Poitras, avait écrit dans une déclaration : Nous suivons cette situation de près, car le député est profondément troublé et préoccupé par les informations faisant état de tant d'incidents à forte connotation raciste dans diverses régions de l'Alberta. Nos communautés doivent se sentir en sécurité alors que nous nous efforçons de maintenir nos modes de vie traditionnels.

Nous voulons que justice soit rendue à ces deux hommes gentils et généreux, et à leurs familles. Audrey Poitras, présidente de la Nation métisse de l'Alberta

Un deuxième suspect accusé

Un deuxième homme, Roger Bilodeau, a été accusé de meurtre dans l’assassinat présumé des deux hommes dans le nord de l’Alberta.

L’homme de 56 ans a été arrêté. Il accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré dans la mort de Jacob Sansom et de son oncle Maurice Cardinal, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada ( GRC)GRC) dans un communiqué de presse samedi.

Cela survient plus d'un mois après qu'Anthony Bilodeau a été accusé de meurtre au deuxième degré en lien avec les deux décès.

Au bord d'une route

Selon la police, deux véhicules se sont arrêtés sur une route rurale près de Glendon, à environ 200 kilomètres au nord-est d'Edmonton, à 21 h 30, le 27 mars.

Une dispute entre les occupants des deux véhicules s'est transformée en une confrontation physique avant qu'un troisième véhicule ne s'arrête sur les lieux. C'est alors que la police a déclaré que plusieurs coups de feu avaient été tirés, tuant Jacob Sansom et son oncle Maurice Cardinal.

Leurs corps ont été retrouvés près de la camionnette noire de Jacob Sansom dans les premières heures du 28 mars. Les deux hommes métis étaient partis à la chasse l'après-midi précédent.

La police a déclaré que les victimes et les autres personnes impliquées dans la confrontation n'étaient pas connues auparavant.

Vendredi, le Groupe des crimes graves de la GRCGendarmerie royale du Canada a arrêté Roger Bilodeau après que les procureurs de la Couronne ont examiné les preuves recueillies au cours de l'enquête. Il doit comparaître le 18 juin devant la cour provinciale de Saint Paul.

Avec les informations de Stephen Cook et de Janice Johnson