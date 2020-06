Montréal nomme Cathy Wong pour lutter contre le racisme et la discrimination

Cathy Wong, conseillère de ville du district de Peter-McGill, se joint au comité exécutif de la ville de Montréal à titre de responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte contre le racisme et la discrimination.

La Ville en a fait l'annonce mercredi. Élue en 2017 avec l'équipe de l'ex-maire Denis Coderre, puis recrutée l'an dernier par Projet Montréal, Mme Wong occupait depuis novembre 2017 le rôle de présidente du conseil municipal. Elle a été la première femme à occuper ce poste.

Reconnaissant l'existence du racisme systémique à Montréal, la mairesse Valérie Plante s'était engagée lundi à nommer au comité exécutif un ou une responsable de la lutte contre le racisme, comme recommandé par l'Office de consultation publique (OCPM) dans son rapport rendu public lundi.

Publié au terme de consultations publiques lancées au printemps 2019, le rapport souligne que [l]a lutte contre le racisme et la discrimination a été négligée. Le caractère systémique de ces phénomènes n’est pas reconnu .

Cette nomination répond à la 3e des 38 recommandations de l’OCPM, qui invitait la Ville à désigner immédiatement un membre du comité exécutif à titre de responsable politique en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, afin d'améliorer l’imputabilité sur ce dossier et de veiller à l’atteinte de résultats en cette matière.

Comme enfant de la loi 101, j’ai envie de valoriser cette richesse collective, j’ai envie de multiplier ces connexions, ces opportunités que j’ai eues, pour tant d’autres Montréalais et, surtout, j’ai envie que cette conversation se fasse à l’extérieur des grandes polarisations qu’on a toujours l’habitude d’entendre entre les communautés ethniques, d’un bord, et la majorité de souche, de l’autre , a déclaré Mme Wong mercredi matin.

Elle sera chargée, entre autres, du suivi des recommandations de l’OCPM en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), de la révision de la stratégie d’accès à l’égalité en emploi et du nouveau plan directeur pour l’équité, la diversité et l’inclusion du Service des ressources humaines, et du dossier de la langue française, a indiqué la ville de Montréal.