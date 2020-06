Québecor met la main sur le Théâtre Capitole

Le montant de la transaction qui permet à l’entreprise de gérer la salle de spectacles de 1300 places n’a pas été dévoilé.

Le Capitole devient ainsi le troisième lieu appartenant à Québecor susceptible d’accueillir des spectacles d’envergure à Québec. Les autres sont le Centre Vidéotron et la Baie de Beauport.

Le Théâtre Capitole était dans la mire de Québecor plusieurs semaines avant l'aboutissement des négociations.

Le Théâtre Capitole est un véritable joyau patrimonial et haut lieu de la culture à Québec et nous souhaitons bonifier la programmation actuelle afin d’y présenter encore davantage de spectacles , commente Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, dans un communiqué.

Un groupe d’investisseurs, qui comprend notamment Jacques Tanguay, agira à titre de partenaires.

On n'est pas des producteurs de spectacles, le principal locataire et créateur de spectacles dans la région de Québec, Québecor, était ici depuis des années, et leur intérêt d'acheter la salle et de continuer leur développement rentrait correctement dans l’orientation qu'on s'était donnée , explique M. Tremblay lors d'un point de presse mercredi.

Développer des talents

Martin Tremblay de Québecor souligne que le Capitole va conserver sa vocation actuelle, tout en bonifiant l'offre.

On va encore avoir des comédies musicales d'été, des résidences de chansons francophones durant le temps des Fêtes, mais on va ajouter des choses, on va faire plus d'humour aussi et on va faire plus de développement de talent , précise-t-il.

Des artistes de la relève pourraient donc commencer au Capitole pour ensuite offrir des performances à la Baie de Beauport ou au Centre Vidéotron.