Hôpital de Campbellton : Vitalité essuie des critiques et se défend

À l’heure actuelle, le service des urgences, le service de soins ambulatoires non urgents et les interventions chirurgicales non urgentes sont fermés ou suspendus jusqu’à nouvel ordre en raison d’une éclosion de COVID-19 dans l’établissement.

Dix employés atteints de la maladie sont en isolement à domicile, 31 autres employés sont aussi en isolement chez eux par précaution.

Des élus municipaux et des médecins de la région ont récemment dénoncé la décision de fermer le service des urgences.

Le président du groupe Égalité santé en français, le Dr Hubert Dupuis, ajoute sa voix aux critiques, mercredi, en lançant de vifs reproches au Réseau de santé Vitalité.

On va même, dans une pandémie, jusqu'à fermer les services d'urgence. Ce n’est pas acceptable. C’est complètement à l’encontre de toute façon de faire. Dr Hubert Dupuis, président du groupe Égalité santé en français

Encore une fois, on voit l’inaptitude, le manque de gestion, la mauvaise gestion de Vitalité et le manque de gestion locale qui fait en sorte que les gens du Restigouche au niveau des soins de santé payent encore par leur santé et par le manque de soins , lance Hubert Dupuis.

Le Dr Hubert Dupuis, président d'Égalité santé en français. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le médecin critique le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne, et demande une intervention du ministre de la Santé, Hugh Flemming.

Je pense que le ministre de la Santé doit commencer à agir. Le ministre de la Santé dit que son poulain, Lanteigne, fait du bon travail. Je m’excuse, [mais] on a toute une région qui est prise en otage, qui est mal desservie actuellement. Ça n’a aucun bon sens , ajoute-t-il.

La société qui représente plus de 1800 médecins au Nouveau-Brunswick s'inquiète quant à elle de la situation qui prévaut à Campbellton, craignant qu'elle soit symptôme d'un problème encore plus grave.

Essentiellement, l'hôpital est fermé, à l'exclusion des patients qui sont déjà admis. C'est du jamais vu, non seulement dans cette zone là, mais dans la province. Alors, ça vient souligner vraiment jusqu'à quel point que notre système de santé ici dans la province est fragile , fait valoir le Dre Serge Melanson, président sortant de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Une fermeture dans l’intérêt de la communauté, selon Vitalité

La décision de fermer le service des urgences n’a pas été prise à la légère, assure Gilles Lanteigne.

C’est une décision très, très difficile qu’il a fallu prendre, mais dans l’intérêt de la population et des communautés. Gilles Lanteigne, président-directeur général de Vitalité

Vitalité devait agir pour limiter la contagion dans la région et éviter qu’elle gagne toute la province, souligne-t-il.

M. Lanteigne affirme que la décision a été prise lors de deux rencontres la fin de semaine dernière.

Après avoir analysé le pour et le contre, je pense que c’était mieux d’être honnête, intègre et transparent avec la population en leur disant que pour leur bien et le bien de la communauté, la meilleure chose à faire dans l’intérêt public, c’était de fermer le service d’urgence , explique Gilles Lanteigne, en précisant que les recommandations de la Santé publique et d'experts ont été prises en compte.

Gilles Lanteigne, PDG du Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada

La Dre France Desrosiers, vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche du Réseau de santé Vitalité, appuie la décision. Cette dernière estime que les risques entourant la fermeture des urgences étaient inférieurs à ceux d'une contamination dans la population, alors qu' il était encore possible de maîtriser l'éclosion .

Quand on a pris notre décision difficile, il fallait additionner les risques et mettre des stratégies d’atténuation de risque en place pour la population. C’est tout cela dans l’addition qui nous a menés à cette décision , affirme la Dre Desrosiers.

Avec des renseignements de Serge Bouchard