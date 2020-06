D'engins de pêche fantômes à bois synthétique

En s’approchant d’une pile de bois synthétique sur le terrain de son entreprise familiale, Mike Chassie, de Goodwood Plastic Products à Fort Ellis en Nouvelle-Écosse, s’étonne encore de l’odeur. Ça n’a pas l’odeur à laquelle on peut s’attendre de l’équipement de pêche fantôme.

Cet équipement fantôme, il s’agit de matériel de pêche perdu ou jeté.

Le lot utilisé était composé de trois kilomètres de corde de pêche en plastique épaisse tissée et recouverte de résidus de vie marine, récemment pêché près de Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse.

L’entreprise spécialisée en recyclage de plastiques a accepté la livraison pour sa toute nouvelle initiative : la commercialisation de bois synthétique fabriqué à partir d'engins fantômes.

L'entreprise de Mike Chassie produit du bois synthétique à partir d'équipement de pêche perdu en mer. Photo : CBC / Steve Lawrence

Approvisionnement presque illimité

Chaque année, 640 000 tonnes d’équipement de pêche fantôme se retrouvent dans les eaux canadiennes. Ces équipements posent des risques pour les animaux marins. Pêches et Océans Canada a créé en août 2019 un fonds de 8,3 millions de dollars pour s'attaquer au problème.

La semaine dernière, le ministère fédéral a octroyé 475 000 $ à l’entreprise de Mike Chassie dans le cadre de la semaine mondiale de l’Océan. Avec cette subvention, l’homme d’affaires compte acquérir un nouveau broyeur pour continuer ses activités.

Une nouvelle occasion

D’habitude, les employés de Goodwood Plastic Products transforment les cartons de lait, les pots de margarine et les sacs en plastique des programmes de recyclage municipaux. L'entreprise espère recycler au moins 10 000 tonnes de plastique par an.

Les matières recyclables sont déchiquetées, fondues et poussées à travers des moules pour créer des planches et des poteaux pour construire des terrasses, des bancs de parc et des tables de pique-nique.

Les produits finis peuvent même être retournés dans l’océan en servant à la construction de quais ou de marinas. Le matériel de pêche récupéré a été mélangé avec des sacs de plastique pour créer les planches. Celles-ci ressemblent en tout point aux autres produits que l’entreprise vend.

L'entreprise Goodwood Plastic Products produit du bois synthétique. Photo : CBC / Steve Lawrence

Le prix d'une planche format 4 x 8 est de 61 $. Selon Mike Chassie, c'est le triple du prix du bois d'œuvre, mais il affirme que le produit est plus durable. Mais selon lui, le véritable avantage est pour l’environnement. Il y a moins de produits chimiques nocifs qui au fil du temps s'infiltrent dans l'eau, qu'il s'agisse d'eau salée ou d'eau douce .

D’après des informations d’Elizabeth Chiu de CBC