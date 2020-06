Certains déplorent un manque d'information en français durant la pandémie

Le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMEFNO) mène ces jours-ci une série de rencontres communautaires virtuelles pour prendre le pouls des francophones, entre autres en ce qui concerne l’accès à l’information au sujet de la santé en période de crise sanitaire.

Cinq séances ont été organisés pour consulter les communautés francophones de différents secteurs du nord ontarien.

La directrice générale du RMEFNO, Diane Quintas, rappelle que pour bien remplir son rôle d’entité de planification des services de santé en français, le réseau a pour mandat d’engager la communauté et d’aller chercher l’information .

On leur pose quelques questions pour savoir comment se vit la situation de la COVID-19 pour les francophones en milieu minoritaire. Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

Ces informations sont utilisées pour conseiller le ministère de la Santé et les fournisseurs de soins, pour qu’ils puissent mieux servir les francophones.

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario Photo : Image : Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario

Mme Quintas affirme que les réponses sont quelque peu différentes selon les régions, mais qu’il y a quelques enjeux communs.

Ils nous ont parlé de l’accès à l’information provenant des bureaux de santé publique, que ce n’était pas toujours disponible [en français] au début, que ça semble s’améliorer, mais qu’il y a encore des lacunes pour les francophones.

La commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, avait d'ailleurs indiqué en avrilavoir reçu plus d’une dizaine de plaintes qsur le manque de français lors des conférences de presse quotidiennes de la province.

La directrice générale ajoute que le RMEFNO a été en contact avec les bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario depuis le début de la pandémie, pour les conseiller sur les meilleurs façon de communiquer avec les francophones.

Les défis technologiques

Des participants ont rappelé que certaines communautés n’ont pas un accès fiable à Internet haute vitesse, ce qui limite les sources d’informations en français.

Cet enjeu a notamment été soulevé lors de la rencontre pour le secteur d’Algoma, explique Janik Guy, agente de planification et d’engagement communautaire pour le RMEFNO.

Dans la région d’Algoma et ailleurs dans le Nord de l’Ontario, on sait que l’accès à Internet n’est pas idéal, surtout en temps de pandémie où on essaie de se fier à des logiciels ou des plateformes de vidéoconférence. Janik Guy, agente de planification et d’engagement communautaire pour la région d'Algoma

La technologie n’est pas toujours la meilleure solution pour répondre aux défis auxquels on fait face , ajoute Mme Guy, que ce soit d’avoir les dernières informations par rapport à la COVID-19, de communiquer avec des membres de sa famille ou de participer à un rendez-vous avec son médecin.

Des participants se sont joints à la séance par téléphone, faute de pouvoir le faire par Internet. Photo : Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario

Diane Quintas admet d’ailleurs que moins de gens ont assisté que lors des rencontres communautaires en personnes, mais se dit tout de même satisfaite de la participation.

Les gens qui ne pouvaient pas assister à la rencontre par vidéoconférence pouvaient se joindre par téléphone.

L’isolement linguistique

Selon Janik Guy, un autre thème important qui est ressorti de la séance de mardi est celui de l’accompagnement des aînés francophones.

On sait que les gens souhaitent retourner à leur langue maternelle ou avoir accès à des soins en français, surtout quand ils sont en situation de crise , explique-t-elle. Mais là on ajoute la pandémie, qui est un stress de plus.

Normalement, il y aurait des services avec un accompagnateur, mais ils n’ont pas droit à ça [en ce moment]. C’est une autre barrière. Janik Guy, agente de planification et d’engagement communautaire pour la région d'Algoma

Elle souligne cependant que des communautés francophones font preuve de beaucoup de solidarité.

On avait des participants de Dubreuilville. C’est une petite communauté, mais ils travaillent très fort, ensemble. Ils sont toujours en train de développer des solutions novatrices.