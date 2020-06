Avec la phase 3, le Manitoba retrouvera une vie presque normale

Grâce aux efforts de toute la population manitobaine, et en me basant sur les conseils des autorités sanitaires, je suis heureux d’annoncer que nous sommes prêts à avancer encore une fois dans notre approche par phases de la reprise de l’économie, a affirmé M. Pallister.

Après l’annonce du plan préliminaire, le 11 juin, la province a reçu des rétroactions du public, qui avait jusqu’à mardi pour y réagir. Plus de 25 000 personnes ont participé à une assemblée publique téléphonique, selon Brian Pallister, et 5100 ont soumis des commentaires par voie électronique.

Selon la version définitive du plan, le Manitoba augmente à 50 le nombre maximum de personnes qui peuvent se rassembler à l’intérieur. Les rassemblements à l’extérieur peuvent atteindre 100 personnes, contre 50 en ce moment.

La limite de 300 personnes dans un lieu donné est éliminée, tant que les gens peuvent être divisés en groupes de 50 ou moins à l’intérieur, et de 100 ou moins à l’extérieur. La limite de rassemblement est alors de 30 % de sa capacité normale.

De plus, les voyageurs en provenance de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, des trois territoires et du Nord-Ouest de l’Ontario (à l’ouest de Terrace Bay) n’auront plus à s’isoler pendant 14 jours en arrivant au Manitoba.

La province affirme que toute personne voyageant dans le nord du Manitoba doit respecter toutes les restrictions mises en place par des communautés locales et des Premières Nations.

Le plan préliminaire permettait d’augmenter la fréquentation des bars, des restaurants et des terrasses jusqu’à 75 % de leur capacité maximale.

Cette restriction avait soulevé l’ire des propriétaires de ces entreprises. Ainsi, la province envisage dans le plan final de la phase 3 d'éliminer toute limite sur la capacité des bars et des restaurants, tant qu’il y a une barrière physique entre les tables ou 2 mètres de séparation entre elles.

Brian Pallister explique qu'il a entendu les arguments des restaurateurs.

Nous sommes tous d’accord que tout le monde veut assurer la sécurité de la population. Les professionnels nous ont dit que le fait d’augmenter à 75 % leur capacité d’accueil ne leur permettait pas de gagner beaucoup plus. C’est pour cette raison que nous avons changé le règlement , précise le premier ministre.

Parmi les autres mesures introduites dans la phase 3, Brian Pallister a annoncé la levée de restrictions.

Rassemblements publics religieux et culturels

La province autorise des rassemblements religieux de 50 personnes à l’intérieur et de 100 personnes à l’extérieur, à condition que toutes respectent les mesures de distanciation sociale.

S’il y a plus de participants, ces derniers doivent être séparés en groupes de 50 personnes à l’intérieur et de 100 personnes à l’extérieur.

Le premier ministre a indiqué que ce plan suivait les recommandations des experts.

Ce changement vaut pour les mariages et les funérailles.

C’est aussi la limite autorisée par la province pour l’organisation de pow-wow, de rassemblements culturels autochtones et spirituels.

Sport professionnel et industrie du film

La province autorise maintenant les personnes qui travaillent ou qui sont affiliées à une équipe professionnelle de sport, ou qui font partie d’une équipe de tournage, à entrer au Manitoba sans devoir s’isoler pendant 14 jours.

Cette autorisation n’est valable qu’à condition que la personne se soit déjà isolée 14 jours avant son arrivée dans la province.

Garderies

C’est le retour à la normale pour les centres de la petite enfance. Les garderies pourront accueillir le nombre d’enfants pour lequel elles ont une autorisation.

Les gens qui ont obtenu une place en garderie grâce au programme de garde temporaire ont leur place assurée jusqu’au 31 août. Pour la suite, le gouvernement les encourage à trouver une autre solution.

Camps de jour

Les camps de jour peuvent continuer de fonctionner. Le maximum d’enfants qui peuvent y être accueillis est maintenant de 50.

Pas de changement du côté des écoles, des établissements postsecondaires et des universités. Un sondage a été effectué auprès du syndicat des enseignants, Manitoba Teacher’s Society, au début du mois de juin. La province est dans l’attente des résultats.

Parcs d’attractions

Les parcs d’attractions permanents peuvent rouvrir et accueillir jusqu’à 50 % de leur capacité. Le gouvernement demande que les distances sociales soient respectées et que les employés nettoient souvent les points de contact les plus fréquemment touchés.

Installations extérieures de loisirs et terrains de golf

Le maximum est maintenant de quatre golfeurs par groupe. Seulement deux personnes sont autorisées dans une voiturette. Dans les navigations de loisirs et les bateaux de pêche, seules deux personnes sont autorisées.

Centres et services communautaires

Le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des locaux est maintenant de 50.

Commerces et professionnels de la santé

Les commerces et les professionnels de la santé, réglementés ou non, peuvent accueillir plus de clients. Ils ne sont plus limités à la moitié de leur capacité d’accueil.

Centres récréatifs à l’intérieur

Les mesures de distanciation sociale doivent être respectées. Les établissements ne peuvent accueillir que la moitié du nombre de clients en temps normal.

Le premier ministre a précisé que l’évolution de la situation était suivie de près chaque jour par les experts de la santé.

Si la situation se détériore, ces nouvelles mesures pourraient être arrêtées et la province pourrait revenir vers des réglementations mises en place au cours de la phase 2.